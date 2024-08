Douces histoires sonores – La mer

La collection douces histoires sonores, des éditions Sassi, se complète avec le titre La mer, paru en mai 204. Un livre sonore, adapté aux petites mains, qui invite à découvrir la mer et quelques animaux marins, entre autres, à travers un texte simple et des bruits qui éveillent !

Qui vit dans la mer ? Voilà une question qui interpelle les tout-petits et trouve rapidement une réponse. Les enfants se trouvent invités à découvrir les secrets que renferme la mer… Dans les fonds marins se balade un petit crabe rouge. Lorsque la page est tournée, un fond sonore interpelle, l’écoute est attentive, pour retrouver les bruits de l’océan. La deuxième double page explique que le crabe observe une tortue qui tourbillonne dans les algues. Ainsi, à l’ouverture de cette page, l’eau et les bulles s’entremêlent pour immerger les enfants dans la découverte. La double page suivante propose de retrouver, quelque peu la surface de la mer…

Le livre sonore est comme un imagier, qui vient éveiller les jeunes lecteurs, autour du thème de la mer. A chaque double page, un nouvel animal est à retrouver et découvrir. Ainsi, c’est avec un crabe que débute la découverte, qui se fait aussi en son. En effet, un système permet de déclencher un nouveau bruit à chaque page tournée. L’immersion est totale, pour découvrir la mer et ses habitants, entre le visuel simple et coloré et les sons à écouter. Le texte reste simple et adapté, pour le développement du langage et enrichir le vocabulaire des enfants. Le dessin reste rond, plaisant et coloré, offrant un univers graphique charmant.

La mer est un nouveau titre de la collection Douces histoires sonores, des éditions Sassi. Un livre sonore d’éveil, avec des illustrations délicates et six sons, qui se déclenchent en tournant les pages, pour découvrir en partie le monde marin.