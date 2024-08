Unordinary – Tome 1 – Ed. NeoToon

Unordinary est un Webtoon, qui vient prendre vie dans ce roman graphique, paru aux éditions Hugo, dans la collection NeoToon, en juin 2024. Un récit captivant, plein d’action et de suspense, d’amitié et de baston, qui présente des héros attachants et combatifs.

Il y a deux ans, son père a écrit un livre. Cela parle d’un homme qui vivait dans un monde de Zéros. L’homme utilisait ses pouvoirs uniquement pour les autres, pour aider les plus faibles, pour sauver des vies, répandre la richesse. Mais il a fini par mourir. Ce n’est rien, puisqu’il a enseigné la charité, et le monde est devenu paisible. Au self du lycée privé Wellston, le célèbre gâteau Trois Chocolats n’est au menu qu’une fois par mois… Cela est si rare que tout le monde court au self dès que la sonnerie de midi retentit. Il arrive toujours en retard, parce qu’il n’est pas assez rapide que les autres. Mais aujourd’hui, il a un bon pressentiment ! Devant la dernière part, une fille crie « Prem’s », tandis qu’un garçon prend l’assiette. Remi en veut à Arlo, qui lui répond que crier ne suffit pas !

Remi va user de ses pouvoirs, elle ne compte pas lâcher l’affaire, mais Arlo se défend, également, avec ses pouvoirs. Derrière les deux, se trouve John, un zéro, une personne qui n’a aucun pouvoir. A travers plusieurs chapitres, les lecteurs découvrent John, élève nouvellement arrivé dans ce lycée de jeunes prodiges, où tout le monde possède un pouvoir. Il est harcelé pour tous ses camarades, mais une seule élève semble le protéger, Séra. Ainsi se présente un monde avec une élite sociale, qui écrase les plus faibles, entre pouvoirs et capacités impensables. Mais John, un adolescent normal, semble vouloir bousculer, à sa manière, l’ordre des choses… La bande dessinée est rythmée et haletante, présentant des personnages attachants et une belle amitié. Le récit est assez violent, entre harcèlement scolaire, abus de pouvoir, combat, baston, complot… L’univers reste intéressant et riche, avec un personnage principal complexe, qui ne révèle pas tout.

Unordinary est un roman graphique captivant, de la collection NeoToon, des éditions Hugo. Un bel ouvrage, qui présente un univers captivant, un scénario maîtrisé, des personnages attachants, un environnement violent, une belle amitié, un héros mystérieux, des complots, de la magie, sur fond de politique et de vengeance…