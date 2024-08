Plage interdite – Ed. Glénat jeunesse

Plage interdite est un docu-fiction, doublé d’un escape book, d’Emmanuelle Piton et Eric Heliot, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juillet 2024. Un livre qui vient sensibiliser les adolescents aux risques littoraux et aux différents scénarios possibles d’adaptation.

Le livre présente la Clover League, un réseau qui relie des enfants de tous continents, ayant pour point commun de vivre en bordure de littoral. Ils sont soucieux de trouver un juste équilibre entre respect de la nature et maintien des activités humaines. L’emblème, un trèfle à quatre feuilles, sur un fond bleu. Il y a comme une double signification, avec les terres littorales progressivement grignotées par la mer. L’emblème porte aussi un message d’espoir. Aussi, les jeunes membres préfèrent se tourner vers le présent et l’avenir, plutôt que de penser aux erreurs du passé… Les membres, partout sur la planète, partagent leurs découvertes, connaissances et réflexions, lors de réunions secrètes.

C’est avec un avis de tempête que commence la découverte, ainsi qu’une narration originale. Les jeunes lecteurs suivent le journal de bord d’un membre de cette Clover League. Ils sont six, du côté de la Manche, et se retrouvent chaque année entre copains. Mais cet été, un arrêt préfectoral tombe, la plage est interdite, à cause de l’érosion. Le récit est assez immersif et très intéressant, pour les jeunes gens soucieux de la montée des eaux et de trouver de véritables solutions. Pour cela, le récit est plein d’informations utiles, autour des questions environnementales. Des énigmes sont à résoudre, au cours de cette lecture, pour pouvoir rejoindre le club, offrant ainsi une partie escape-book, qui plaît toujours. Le livre-jeu est découpé en plusieurs parties, proposant chacune une énigme, qui trouvera sa solution à la fin de l’ouvrage.

Plage interdite est un docu-fiction, qui propose aussi un escape game, des éditons Glénat. Un livre-jeu qui vient sensibiliser les adolescents, à travers une aventure inédite, riche et documentée, pour découvrir les risques littoraux et les scénarios possibles d’adaptation.