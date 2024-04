BTS Recipe Book : un festin pour les sens

Véritable phénomène mondial, le groupe de K-Pop BTS a conquis le cœur de toutes les générations aux quatre coins du monde. Les éditions Leduc réalisent le rêve de beaucoup de fans en traduisant le très attendu “BTS Recipe Book“. Découvrez les 15 recettes préférées des membres du groupe et suivez leurs conseils pour les réaliser.

La rencontre de deux mondes : musique et cuisine

Les groupes de K-Pop sont réputés pour produire des contenus au-delà de leur musique et de leurs performances. Émissions de téléréalité, talk-shows, interviews pour différents médias… Mais nombreux sont les documents non-officiels dont le contenu n’est pas vérifié, notamment des biographies du groupe. Ici, les éditions Leduc ont choisi de traduire le “BTS Recipe Book“, un recueil de recettes officiel, travaillé directement avec les membres du groupe.

Ce livre a débarqué en France après avoir enflammé les cœurs des ARMYs dans le monde entier. Il dévoile les 15 recettes préférées du groupe accompagnées d’explications détaillées. Reliées à des moments clés de leur vie, ce livre partage les anecdotes et souvenirs attachés aux plats sélectionnés. Il plonge ainsi les lecteurices dans les coulisses de la vie des membres de BTS.

Un voyage virtuel en compagnie de BTS

Que vous soyez novice en cuisine coréenne ou expert·e en la matière, vous trouverez votre bonheur dans ces pages. De la simplicité réconfortante des hotteoks (sortes de pancakes fourrés) aux saveurs complexes de la sujebi (soupe de pâtes), les délices de la cuisine coréenne n’auront plus de secret pour vous !

Ce qui rend ce livre encore plus spécial, ce sont les QR codes inclus. Ceux-ci permettent d’accéder à des vidéos explicatives des recettes, mettant en vedette les membres de BTS. Ainsi, non seulement vous pourrez suivre pas à pas les instructions, mais vous aurez également l’impression d’être aux côtés de vos idoles préférées dans leur propre cuisine.

Une invitation à la découverte

Au-delà de la simple préparation des repas, le “BTS Recipe Book” offre une véritable expérience sensorielle. Chaque page plonge les lecteurices dans l’univers riche et varié de la cuisine coréenne. Chaque recette est une invitation à découvrir les traditions et les saveurs de la Corée du Sud. Et ce, en partageant un moment privilégié avec les membres de BTS.

Lors de sa sortie en langue anglais, ce livre a connu un succès fulgurant. Avec plus de 25 000 exemplaires vendus en prévente au Japon en moins de 24 heures, cela témoigne de la passion et de l’engouement des fans pour tout ce qui touche de près ou de loin à BTS. Et au-delà, cela témoigne aussi de l’attrait universel de la cuisine et de la culture coréennes.

En conclusion

Le “BTS Recipe Book” est bien plus qu’un simple livre de recettes ; c’est un véritable voyage culinaire et culturel. Ce recueil offre aux fans une occasion unique de se rapprocher de leurs idoles tout en savourant des plats délicieux. Que vous soyez un·e fervent·e ARMY ou simplement amateurice de bonne cuisine, ce livre saura éveiller vos sens et vous laisser des souvenirs mémorables à partager avec vos proches.