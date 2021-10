Taehyung, la biographie non-officielle par Camille Pépin

On ne présente plus les BTS, ce groupe de chanteurs et danseurs Coréens qui ont récemment fait un discours à l’ONU. Parmi eux, Kim Taehyung, alias V, le “visual” du groupe. Apprenez-en plus sur ce membre touchant et attachant dans “BTS Taehyung, la biographie non-officielle” de Camille Pépin.

Résumé

Cette biographie non-officielle explore la vie de ce roi de la scène, de ses premières ambitions de saxophoniste à son ascension vers la gloire aux côtés de RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin et Jungkook. Comment ce fils de fermiers a-t-il rejoint BTS ? Où en est sa carrière d’acteur ? Que signifie son pseudo V ? Quels sont les passions et les projets de Taehyung pour le futur ?

Dans ce livre superbement illustré, vous découvrirez toutes les anecdotes que vous ignoriez sur ce jeune homme au style vestimentaire éclatant et sur la manière dont il est devenu l’un des plus grands artistes de notre époque.

Que Taehyung soit votre bias, ou tout simplement que vous souhaitiez en savoir plus sur les membres de ce groupe qui a conquis le monde, ce livre est fait pour vous !

À propos du livre

Paru fin juin aux éditions Hauteville, “BTS Taehyung, la biographie non-officielle” fait partie d’un projet de 7 biographies des membres de BTS. Si vous n’avez encore jamais entendu parler de BTS, il s’agit d’un groupe de K-Pop. Créé en 2013 sous le nom de Bangtan Sonyeondan (방탄소년단 : Bulletproof Boy Scouts), il regroupe 7 artistes sud-coréens. Chanteurs, danseurs et rappeurs, ils se partagent la scène depuis 7 ans et sont mondialement reconnus depuis 2018. C’est en effet cette année-là qu’ils ont raflé leur premier Billboard Music Award, et n’ont pas arrêté depuis. Puis, en 2020, ils ont été nominés aux Grammy Award 2021 où ils ont performé leur titre du moment “Dynamite”. Fin Septembre 2021, et pour la deuxième fois depuis leur création, ils ont donné un discours à l’ONU pour soutenir la jeunesse.

Camille Pépin, fidèle ARMY (nom du fandom des BTS), a voulu retranscrire de manière accessible les informations concernant chaque membre du groupe. Vous pouvez déjà retrouver ma chronique sur la première biographie non-officielle de Jungkook. Cette biographie non-officielle s’adresse aux personnes connaissant déjà un minimum le groupe. En effet, elle ne présente pas le groupe ni les autres membres. Au contraire, elle part plutôt du principe que les bases sont connues pour aller plus loin dans la description de Taehyung.

Visual du groupe, Kim Taehyung est le dernier membre des BTS à avoir été dévoilé lors de leurs débuts. Âgé de 25 ans, il est connu pour son sens du style et sa pocker-face. Au sein d’un petit livre d’une cent-cinquantaine de pages, l’autrice nous rappelle toutes les raisons pour lesquelles on adore ce jeune homme. “BTS Taehyung, la biographie non-officielle” se divise en différents thèmes permettant d’apprécier ses différentes facettes.

Mon avis

“BTS Taehyung, la biographie non-officielle” suit la trame du précédent livre de Camille Pépin sur Jungkook. Je ne souhaite donc pas me répéter sur mon avis qui est assez semblable. Comme pour Jungkook, je n’ai pas appris énormément d’informations à propos de Taehyung. Ceci dit, j’ai découvert quelques petites anecdotes. Et je dois avouer que c’était une lecture très agréable, qui a eu le mérite de me rappeler pourquoi j’aime beaucoup V. Un jeune homme très attachant et transparent sur ce qu’il ressent. Il ne cherche pas à cacher ses émotions, et quand il est triste ou énervé, on le voit direct. Mais c’est également un vrai rayon de soleil dès qu’il est heureux et un véritable chenapan. En effet, il adore faire des blagues et amuse souvent ses “frères”.

Mon seul regret concernant “BTS Taehyung, la biographie non-officielle” concerne les dessins. J’avais adoré ceux de Jungkook qui lui faisaient honneur. Pourtant, je n’ai pas trouvé ceux de Taehyung très fidèles ni valorisants pour la plupart…

En bref

Que vous soyez ARMY débutant·e ou confirmé·e, “BTS Taehyung : la biographie non-officielle” vaut le détour. À collectionner avec les biographies des autres membres, elles ne vous apprendront peut-être rien de nouveau. Mais une chose est sûre, elle ne fera que renforcer votre attachement à ces 7 personnes extraordinaires. Prochain rendez-vous fin Octobre pour la biographie non-officielle de Park Jimin !