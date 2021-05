Jungkook, la biographie non-officielle par Camille Pépin

Difficile de ne jamais avoir entendu parler de BTS, le groupe de K-Pop mondialement connu. Récompensé plusieurs fois aux Billboard Music Awards, ils ont été nominés aux Grammys où ils ont performé “Dynamite” en 2021. Apprenez-en plus sur Jungkook, le plus jeune du groupe, dans “BTS Jungkook, la biographie non-officielle” de Camille Pépin.

Résumé

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Jeon Jungkook, maknae du groupe de K-Pop BTS !

Cette première biographie non-officielle explore la vie du Golden Maknae, de ses premiers rêves à son ascension vers la gloire aux côtés de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin et V. Pourquoi a-t-il rejoint BTS ? Comment se sont passés ses premières années au sein du groupe, lui qui n’était encore qu’un collégien ? Qu’est-ce que la 97 line ? A-t-il vraiment failli s’appeler Seagull ? Quels sont ses passions et ses projets pour le futur ?

Dans ce livre superbement illustré, vous découvrirez toutes les anecdotes que vous ignoriez sur ce jeune homme aux multiples talents et sur la manière dont il est devenu l’un des plus grands artistes de notre époque.

Que Jungkook soit votre bias, ou tout simplement que vous souhaitiez en savoir plus sur les membres de ce groupe qui a conquis le monde, ce livre est fait pour vous !

À propos du livre

Parue en Avril aux éditions Hauteville, la “BTS Jungkook, la biographie non-officielle” fait partie d’un projet de 7 biographies des membres de BTS. Si vous n’avez encore jamais entendu parler de BTS, il s’agit d’un groupe de K-Pop. Créé en 2013 sous le nom de Bangtan Sonyeondan (방탄소년단 : Bulletproof Boy Scouts), il regroupe 7 artistes sud-coréens. Chanteurs, danseurs et rappeurs, ils se partagent la scène depuis 7 ans et sont mondialement reconnus depuis 2018. C’est en effet cette année-là qu’ils ont rafflé leur premier Billboard Music Award, et n’ont pas arrêté depuis. En 2020, ils ont été nominés aux Grammy Award 2021 où ils ont performé leur titre du moment “Dynamite”.

Camille Pépin, fidèle ARMY (nom du fandom des BTS), a voulu retranscrire de manière accessible les informations concernant Jungkook. Cette biographie non-officielle est clairement destinée aux personnes connaissant déjà un minimum le groupe. En effet, elle ne présente pas le groupe ni les membres. Elle part plutôt du principe que les bases sont connues pour aller plus loin dans la description de Jungkook.

Maknae (cadet) du groupe, Jungkook avait à peine 15 ans quand il a débuté au sein des BTS. Aujourd’hui âgé de 23 ans, il est reconnu comme étant doué en tout. Au sein d’un superbe livre d’une cent-cinquantaine de pages, l’auteure prouve à quel point ce jeune homme peut être attachant. “BTS Jungkook, la biographie non-officielle” est divisée en différents thèmes permettant d’apprécier ses différentes facettes. Au gré d’anecdotes rigolotes mais aussi des difficultés auxquelles il a fait face, on apprend à mieux connaître ce personnage étonnant.

Mon avis

Si BTS existe depuis 2013, ce n’est que fin 2020 que j’ai réellement commencé à m’y intéresser. Et c’est par le biais de Jungkook justement, et de ses solos de danse extraordinaires. Jeune homme très attachant parmi 6 autres prodiges de la scène musicale, j’ai très rapidement voulu en savoir plus sur eux. Mais difficile de rattraper 7 années de contenus partagés sur les réseaux.

Bien que toutes les informations données dans cette biographie non-officielle sont trouvables sur internet, elle vaut le détour. En effet, “BTS Jungkook, la biographie non-officielle” a déjà le mérite d’être visuellement très attrayante. Ce n’est pas le premier livre du genre que je lis, mais c’est le premier qui attire autant mon regard. Car la superbe illustration de la couverture n’est qu’une parmi les autres qui parsèment le livre. La mise en page est aussi très agréable et moderne, aux couleurs du groupe, le violet. Quant à l’écriture, elle est fluide et agréable, contenant des touches d’humour qui la rendent dynamique.

J’ai adoré découvrir plein de petites anecdotes que je ne connaissais pas ou dont j’avais vaguement entendu parler. Ainsi, cette lecture est vraiment idéale pour les nouveaux et nouvelles ARMY qui débarquent après 7 ans d’existence du groupe. En un seul livre, l’essentiel de ce qu’il y a à connaître de Jungkook y est présent. Camille Pépin donne même souvent ses sources afin que l’on puisse aller plus loin nous-même si on le souhaite. Ainsi, on a accès à certaines vidéos ou certaines références qui nous facilitent la tâche si on veut en savoir plus sur Jungkook et BTS.

En bref

Que vous soyez ARMY débutant·e ou confirmé·e, “BTS Jungkook : la biographie non-officielle” vaut le détour. À collectionner avec les biographies des autres membres, elles ne vous apprendront peut-être rien de nouveau. Mais une chose est sûre, elle ne fera que renforcer votre attachement à ces 7 personnes extraordinaires. Prochain rendez-vous en Juillet pour la biographie non-officielle de Kim Taehyung !