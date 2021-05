L’espion de César, tome 2, La chienne d’Hadès

La chienne d’Hadès est le deuxième tome de la série des éditions Delcourt, L’espion de César. Une bande dessinée, parue en avril 2021, de Jean-Pierre Pécau et Fafner, qui présente la suite des aventures de Coax, l’âme damnée de César, qui doit enquêter pour ce dernier.

A Massalia, Coax se présente devant un homme et demande du lotus. En effet, on lui a dit qu’il pourrait en trouver ici même. L’homme finit par lui en donner contre 50 sesterces. Coax paie et invite le vendeur à arrêter de raconter sa vie. Coax s’éloigne et commence à manger sa fleur de lotus, dans des ruelles plutôt étroites et sombres. C’est là qu’il se fait agresser par un homme qui lui explique que le lotus provoque l’oubli, comme la mort… Le Gaulois se retourne et voit cet homme armé. Il esquive la lame et prend sa toge pour couvrir son adversaire et le désorienter. Alors qu’il sort son épée, un deuxième homme arrive en courant derrière lui. Coax parvient d’un seul coup à le mettre à terre, avec un coup de lame au niveau de la gorge. Pendant ce temps, son premier agresseur arrive à retirer la cape qui le gênait, pour poursuivre son combat. C’est alors qu’une lance vient lui transpercer la gorge.

Titus vient chercher Coax, car César a besoin de lui. En effet, César va lui confier une mission délicate, car Rome est au bord de la famine, le blé maque dans les greniers et la marchandise qui vient d’’Egypte n’arrive plus au port. Un complot est à déjouer et pour cela, César n’a confiance en personne. Ainsi le Gaulois se voit partir pour Rome, afin de vérifier ces dires et d’enquêter sur l’origine de ce mal qui pourrait renverser Rome. Le récit est plaisant, bien découpé et détaillé, avec un héros robuste et rusé, qui parvient à faire le tour de la question, avec l’aide de Titus. L’intrigue est donc bien menée dans cette nouvelle bande dessinée, entre révélation, action, passé du Gaulois et menace très oppressante, avec le pouvoir pour but. La politique est au cœur de cet album, avec un César déterminée à bousculer ses rivaux, qui veulent le renverser, lui et Rome. Le dessin est singulier, un peu plus fluide que dans le premier tome, avec des personnages expressifs, et quelques cases qui parlent d’elles-mêmes, sans paroles et plaisantes à suivre.

La chienne d’Hadès est le deuxième tome de la série L’espion de César, des éditions Delcourt, qui présente la suite des aventures de Coax, un Gaulois qui se voit embarquer dans une importante mission, pour tenter de déjouer un complot contre l’empereur.