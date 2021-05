Le mois Molière 2021 à Versailles – Découvrez le programme

Cette année, et malgré la Covid, le Mois Molière se présente sous un format inédit et a le courage d’exister pour le bonheur des comédiens, metteurs en scène et des passionnés de théâtre. Dans ce contexte inédit, il a été imaginé autour d’un nombre beaucoup plus restreint de sites, tous en plein air et avec des jauges réduites.