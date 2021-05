Entendez les femmes rugir ! de Cecelia Ahern

Cecelia Ahern dévoile 30 courtes histoires sur les femmes dans son recueil “Entendez les femmes rugir !“. Un roman qui donne à réfléchir sur la place des femmes dans notre société actuelle.

Résumé

Avez-vous déjà imaginé tout quitter pour tout reconstruire ?

Avez-vous déjà eu envie de hurler ? De rugir ?

De « La femme qui disparaissait lentement » à « La femme qui rugissait », découvrez trente histoires touchantes, souvent hilarantes, et partez à la rencontre de trente femmes toutes très différentes. Chacune prend conscience de sa force pour avoir enfin une occasion de changer les choses.

À travers ce recueil de nouvelles à la fois profondément féministes et drôlatiques, Cecelia Ahern nous livre un réquisitoire contre la situation de la femme dans notre société.

Mon avis

Paru aux éditions Hauteville, “Entendez les femmes rugir !” présente 30 histoires courtes sur les femmes. Chacune reprend une caractéristique des femmes, qu’elle soit vraisemblable ou juste attendue par la société. Au travers d’un panel de femmes de toutes sortes, Cecelia Ahern déconstruit en quelque sorte leur image. Avec humour, parfois avec émotion, chaque nouvelle est basée sur la prise de conscience, implicite ou explicite. Ainsi, dans chaque petite histoire, la femme réagit au poids d’être une femme dans notre société actuelle. Le fait qu’on nous demande constamment de sourire, le poids de la charge mentale, la manière de labelliser les personnes, etc. Des histoires parfois drôles, parfois tristes, parfois tendres, parfois loufoques ou surréalistes, presque magiques ou fantastiques, mais toujours très justes et remplies d’espoir.

“Entendez les femmes rugir !” est un recueil de tranches de vies dans lesquelles toutes les femmes pourront se reconnaitre. Certaines sont plus saisissantes que d’autres, mais je pense que c’est vraiment propres aux lecteurs et lectrices. Je me suis beaucoup identifiée à certaines quand je suis passée complètement à côté d’autres. Mais c’est ça que je trouve passionnant et magique dans ce livre : c’est qu’il y a autant de lecture possibles que de lecteur·rice·s !