Mes créations – Attrape-rêves brillants

La collection Mes créations, des éditions Gründ, s’agrandit avec la pochette Attrape-rêves brillants, paru en avril 2021. Une pochette pratique et complète pour réaliser deux jolis attrapes-rêves pailletés et scintillants, à accrocher dans la chambre des enfants.

La pochette est pratique, jolie et complète, avec tout le nécessaire pour réaliser deux jolis attrapes-rêves pailletés, ou presque, il manquera malgré tout une paire de ciseaux ! A l’intérieur se trouvent donc quatre cartes prédécoupées, six feuilles d’origamis, deux fils colorés, un bâton de bois pour détacher les surfaces autocollantes, quatre tubes de paillettes colorées et un mode d’emploi. Le dépliant avec les notices pour réaliser les deux attrapes-rêves est très bien détaillé, avec des explications pour chacun des attrapes-rêves et pour les origamis à confectionner. Les modèles vont être donc très complets, scintillants et en volume, avec les origamis à assembler aux œuvres des jeunes artistes.

Les explications, sur le dépliant, sont claires et illustrées, avec des pas à pas précis pour les origamis à réaliser. Les différentes étapes sont bien décrites, pour être sûr de confectionner un joli attrape-rêve. Les mots sont adaptés aux jeunes lecteurs qui vont pouvoir réaliser seul leur petit chef-d’œuvre coloré et pailleté. Les étapes sont simples à suivre et à réaliser, de plus les enfants sont invités à assembler tel qu’ils le souhaitent ou à recopier le modèle présenté. Les matériaux présents dans le coffret sont assez solides, en cartons fins, faciles à détacher. Les surfaces autocollantes sont également simples à retirer, pour pouvoir, par la suite, les saupoudrer de paillettes, afin que les attrapes-rêves deviennent scintillants. L’activité est plaisante, permettant de créer un joli objet de décoration, à accrocher par la suite dans la chambre. Les bambins seront ravis de présenter leurs œuvres et de les exposer ainsi.

Attrape-rêves brillants est un nouveau coffret de loisirs créatifs de la collection Mes créations, des éditions Gründ, qui propose aux enfants de réaliser deux beaux attrapes-rêves pailletés, colorés et adorables, pour décorer la chambre.