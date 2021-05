Mercy – Tome 3 – Glénat BD

Partagez





Troisième et dernier tome de Mercy aux Éditions Glénat . Un conte poétique macabre, mené de main de maître par Mirka Andolfo, dont l’action se déroule à l’époque Victorienne dans le Grand Nord.

Suite à la découverte inattendue d’un « passage » vers un monde où sévissent d’étranges créatures, par des mineurs de la petite ville de Woodsburg, la mine est condamnée. Malheureusement, elle a déjà laissé passer quelques créatures qui se sont appropriés les corps d’humains. Et ceux-ci traversent les âges, avec une seule idée en tête : retourner dans leur monde.

Série clôturée et disponible depuis le 24 Février 21.

Le décor du tome 3 : La mine, nos souvenirs et la mortalité

Flashback … un hangar, où sont entassés des corps … deux personnes s’empressent de faire avancer un homme et une femme nus dans une pièce. Mais, dans l’ombre, quelqu’un les observe et comprends, en les écoutant, qu’ils cachent un terrible secret.

Présent … Tandis que Gloria a compris le petit manège de Lady Hellaine, en rassemblant les parties du puzzle, Gregor succombe doucement aux charmes de la belle. Il est trop tard, les dés sont jetés: elle va pouvoir « hériter » de manière détournée, de la mine tant convoitée !! Gregor est sous l’emprise totale de la lady. Ils s’échappent pour se marier en catimini, puis, s’enfuient avec son majordome et Rory.

Malheureusement leur course est stoppée net par un choc terrible provoquée par une « ombre ». La calèche bascule prés d’un ravin, et les événements se précipitent ….

Le point sur la BD :

Mirka Andolfo clôture sa trilogie de Mercy en nous laissant l’espoir d’une suite probable ! Dans ce troisième opus aux Éditions Glénat, tous les secrets et les manigances se dévoilent au fil de la lecture. Quoi qu’il en soit, l’autrice nous aura tenue en haleine pendant ses trois tomes.

Entre ses graphismes fabuleux, qui illustrent à merveille son « conte » sombre et poétique au delà de tout. Ses personnages, ses décors victoriens, ses scènes passé/présent ont un charme dont elle a le secret.

Mercy reste une trilogie poétique, à cause des sujets abordés malgré l’horreur qui y règne : cet amour maternel naissant et grandissant, comme une rédemption, tout au long du conte. Ce parallèle indissociable, entre l’amour ressenti dans un corps, et les « ordres » commandés par l’âme. Ces sentiments qui traversent la créature au delà de sa damnation. C’est sanglant, horrifique dans les gestes et le but à atteindre. MAIS, c’est extrêmement beau et sensible dans la relation.

La conclusion :

Une superbe trilogie où les personnages évoluent au gré des situations et des sentiments qu’ils éprouvent, malgré l’horreur environnante. Mercy chez Glénat, un conte poétique « macabre » comme je vous le signalais en introduction, mais touchant dans la relation mère/enfant et dramatique.

Pas pour les âmes sensibles, mais pour ceux qui savent apprécier le ressenti : amour, haine, tristesse … et comprendre ! Pour les humains quoi !