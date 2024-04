Red Gun – La voie du sang

La voie du sang est le premier tome de la nouvelle série Red Gun, des éditions Soleil, paru en mars 2024. Une bande dessinée de Jean-Charles Gaudin et Giulia Francesca Massaglia, qui présente un récit captivant, entre western et thriller, en suivant Terence Nichols, un chasseur de primes.

Mars 1866, sur le chantier de tête de l’Union Pacific Railroad, dans la nuit, dans une tente, un crime sanguinaire est commis. Le lendemain matin, Casement frappe à la porte du général. Le général se trouve surpris de voir l’homme arrivé si tôt. En effet, leur réunion avait lieu plus tard. Casement explique qu’il se trouve désolé, mais que quelqu’un a recommencé ! Un peu plus loin, autour d’une tente, des personnes espèrent savoir ce qui se trame. Le général et Casement entrent dans la tente pour constater le meurtre d’une jeune femme. Il s’agit de Maureen Doherty, qui travaillait aux cuisines, mais semblait également connue pour monnayer ses charmes. Casement rappelle qu’elle présente les mêmes blessures que l’autre fille… Il y a des marques de strangulations, les yeux crevés, une éventration et l’annulaire gauche sectionné. Avec cette deuxième victime, le général se doit d’envoyer un télégramme à un certain Nichols…

Alors qu’il finit une chasse à l’homme, Terence Nichols est demandé par son ancien général, pour une curieuse affaire de meurtres. Le chasseur de primes va mener son enquête, que cela plaise ou pas, aux hommes du chantier du Transcontinental. L’horreur et la répétition font que le héros prend très à cœur cette enquête assez violente. Les éléments se mettent rapidement en place et des révélations sur le passé du héros présentent une bande dessinée assez plaisante à lire. En effet, le récit se trouve rythmé, captivant et l’intrigue maîtrisée, pour ce western qui tourne aussi au thriller sanglant. Les souvenirs douloureux de la guerre reviennent à la surface, dans cette enquête tortueuse. Le tome est autoconclusif. Il promet une série avec le chantier du Transcontinental et le passé du Red Gun, comme fil rouge. Le dessin est plaisant, avec un trait vif, un découpage énergique et des personnages expressifs.

La voie du sang est le premier tome de la nouvelle série d’aventures Red Gun, des éditions Soleil. Un album qui présente un récit bien ficelé et captivant, entre western et thriller. Un ouvrage dans lequel le héros, un chasseur de primes, va enquêter sur les meurtres sanguinaires de plusieurs jeunes femmes.

