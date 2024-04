Le livre des contraires – Ed. Kaléidoscope

Le livre des contraires est un ouvrage d’Oliver Jeffers, paru aux éditions Kaléidoscope, en février 2024. Un livre jeunesse, qui propose aux enfants de découvrir les contraires, une notion parfois complexe, pour comprendre et enrichir son vocabulaire.

Le livre débute avec une double page, sur laquelle on peut voir une grande baleine à côté d’une petite coccinelle. Les mots « grand » et « petit » sont inscrits à côté des deux animaux. La double page suivante présente d’un côté un enfant en train de jouer et de l’autre un adulte sur un ancien vélo. Aux côtés de chacun des personnages les mots « jeune » et « vieux », viennent apporter la notion à comprendre, pour pouvoir différencier les personnages. L’intérieur et l’extérieur sont la notion présentée sur la double page suivante, avec la moitié d’un corps et de l’autre le squelette d’un personnage.

Le livre est un imagier qui vient apprendre les notions contraires, aux jeunes lecteurs. A chaque double page une nouvelle notion est à découvrir, comme grand et petit, jeune et vieux, à l’extérieur et à l’intérieur, au-dessus et en dessous… La présentation est simple, néanmoins efficace, allant à l’essentiel, pour bien remarquer les contraires. Un éveil plaisant et coloré, pour cet imagier, qui offre aussi à découvrir des animaux, des éléments, des objets… Certaines illustrations, plus détaillées que d’autres, permettent de s’y arrêter, pour mieux observer les petits détails et continuer à enrichir le vocabulaire. Le dessin est moderne, avec un trait plutôt fin, surprenant, offrant un univers frais et singulier.

Le livre des contraires est un album jeunesse, des éditions Kaléidoscope. Un imagier particulier, qui propose de découvrir des contraires, des notions pas toujours simples, à apprendre, comprendre, pour éveiller les petits, proposant de découvrir le monde qui les entoure.

