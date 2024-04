Anatomie d’un cœur – Ed. Sarbacane

Anatomie d’un cœur est un one shot, d’Antonia Banados, paru aux éditions Sarbacane, en mars 2024. L’histoire d’une jeune femme chilienne, dans les années 1950, qui tente de trouver sa place en faculté de médecine, pleine d’hommes.

Martina est une étudiante qui vient voir une morgue, pour son projet. Elle est invitée à rentrer, par un homme. La première chose qu’elle a pu sentir en arrivant est une odeur sucrée et chimique. Une odeur semble sert à en courir d’autres. La pièce se trouvait très encombrée, la plus encombrée qu’elle eût jamais vue. Devant Jorge, il y avait une table avec un drap dessus. Martina n’eut pas besoin de l’explication de l’homme pour savoir ce qui se cachait dessous. Alors que Jorge commençait à parler, Martina pensait qu’il ne ressemblait pas à un « médecin ». Si elle l’avait croisé dans la rue, elle l’aurait plutôt imaginé boxeur, agent de sécurité, ou n’importe quoi d’autres. L’homme, pourtant passait ses journées à disséquer des cadavres à l’institut d’anatomie. Puis, Jorge l’invite à se rapprocher, tout en soulevant le drap sur le corps.

Le récit présente le parcours d’une femme au sein d’un institut d’anatomie, au Chili, mais surtout une romance. En effet, la jeune femme, qui tente de trouver sa place dans un monde d’hommes, est troublée par l’assistant du professeur. Ainsi le récit oscille entre l’ascension d’Aurora et son histoire avec Simon. Une histoire d’amour assez classique et pourtant touchante, plutôt bien menée et sensible. La lecture de la bande dessinée reste plaisante, avec des malentendus, des quiproquos, des flashbacks, des rencontres, des rendez-vous… L’aspect médecine avec les exercices, les tests, fait également partie de la lecture, permettant de voir les difficultés rencontrées, pour la jeune héroïne. Le dessin est rond, assez simple, avec un choix de couleurs restreint, offrant un univers particulier et plaisant.

Anatomie d’un cœur est un récit complet, des éditions Sarbacane. L’histoire d’une jeune femme dans une faculté de médecine, remplie d’hommes, qui va devoir faire ses preuves, et qui tombe sous le charme de l’assistant du professeur, lui aussi sensible à la jeune femme…

