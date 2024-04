La montagne – Le livre jeunesse de Ximo Abadia

Après « La plage », l’auteur espagnol Ximo Abadia revient avec le nouvel imagier « La montagne » publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un ouvrage qui invite le jeune lecteur à prendre de la hauteur, à la découverte d’une nature au sommet. Au programme, plusieurs activités : randonnée, camping, ski, promenade à vélo, alpinisme, etc.



Après « La plage », destination « La montagne »

« La plage » est un album jeunesse que nous avons eu le plaisir de présenter sur FranceNetInfos (voir l’article ICI). Un livre qui nous a permis de découvrir le style à part de Ximo Abadia. Sa force ? Réussir à embarquer le lecteur, l’encourager à l’observation, de façon à ce qu’il puisse se projeter dans un lieu qu’il ne connaît pas ou assez peu. Et donc, de découvrir tout ce que l’on peut y faire. En bref, de prendre conscience de l’environnement où il se trouve pour en profiter pleinement.

À la découverte des richesses de la montagne



« La montagne » est un ouvrage qui réserve de belles surprises visuelles. Nous apprécions toujours autant le style de l’auteur/illustrateur qui invite le lecteur à s’attarder sur les détails. Sa façon de représenter les choses est originale, il joue sur des effets de zoom, en intégrant des détails tantôt petits tantôt disproportionnés.

Nous ne sommes pas surpris que le livre soit considéré comme un imagier, puisque chaque lieu et activité à observer sont accompagnés d’une brève narration qui illustre la situation.

Les enfants vont donc se retrouver en plein cœur de la nature, en immersion dans la forêt, sous le soleil. Au fur et à mesure de leur périple, ils seront surpris de voir que la nature est riche, parfois rythmée par une course de vélo, des vacanciers en caravane ou des motards en vadrouille. L’auteur les invite à observer les activités qui leur sont proposées : cueillir des champignons, acheter des fruits et légumes de saison, et pourquoi pas, découvrir l’apiculture. Ils vont croiser des animaux au détour d’une promenade, des chèvres, des sangliers, des renards, des serpents, et même des ours. La végétation bien sûr, les joies du camping et les activités en plein air qui réservent de riches sensations. Ou encore profiter de la quiétude en optant pour une journée de farniente. Sans oublier le ski, activité préférée des vacances d’hiver, ainsi que l’alpinisme et la spéléologie.

« La montagne » est un livre illustré à retrouver aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un livre qui risque bien de donner envie aux enfants de passer les vacances à la montagne cet été. Ils vont pouvoir s’inspirer des activités qu’ils observent sur le livre, ils vont beaucoup s’amuser !