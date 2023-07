La plage – Un imagier amusant signé Ximo Abadía

« La plage » fait partie des livres jeunesse à glisser dans notre valise cet été. L’auteur espagnol – Ximo Abadía – partage avec humour sa vision des vacances à la plage. Les enfants vont beaucoup s’amuser à découvrir son univers, ainsi que les détails graphiques, plus amusants les uns que les autres.

« La plage » – Bientôt les vacances !

Parmi les livres qui sentent bon les vacances d’été, il y a « La plage ». Cet album est une pépite visuelle. Et on doit cela au talent de Ximo Abadía qui réussit à nous faire ressentir ses racines espagnoles : la chaleur, les plages bondées, le farniente, les glaces, les parasols, les mouettes et ce papi que l’on aime recouvrir de sable.

Les tout-petits vont beaucoup s’amuser avec les blagues faites par l’auteur. Sans oublier son style démesuré et ce petit clin d’œil fait au nudisme qui vaut le détour.

Ils vont d’abord apprécier les paysages chaleureux entre mer et montagne. Sans surprise, le soleil et le ciel bleu seront au rendez-vous tout au long de la narration. Ils se rendront compte que pour éviter la foule, il est judicieux d’aller à la plage le matin. L’auteur nous offre sa perception d’une plage bondée avec tout un tas de détails amusants à repérer au cœur des illustrations, notamment du côté des baigneurs ; ceux qui se grimpent dessus, ceux qui plongent, qui jouent au ballon et font du surf.

Et bien sûr, toutes ces personnes qui aiment flâner au bord de l’eau avec un livre ou simplement pour contempler l’horizon.



Les adultes vont beaucoup rire également, ils auront comme une sensation de nostalgie, car ils se remémoreront de joyeux souvenirs d’enfance. Par exemple, la joie de déguster une glace au bord de l’eau, le monsieur qui se promène en criant pour vendre des gourmandises difficilement comestibles. Et bien sûr, la mer ! Cette mer avec laquelle on peut jouer, que l’on caresse du bout des doigts.

Et pourquoi ne pas faire durer le plaisir et admirer un délicieux coucher de soleil en toute fin de journée ?

Avec son style chaud et coloré, Ximo Abadía nous embarque en plein cœur de l’Espagne. Il va nous donner envie de nous rendre au bord de la mer en voiture, train ou avion, peu importe, tant que la bonne humeur règne autant que dans cet imagier.

« La plage » est publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Et disponible sur le site d’Amazon.