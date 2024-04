Shadow Hills – Ed. Delcourt

Shadow Hills est un one shot, de Sean Ford, paru aux éditions Delcourt, en mars 2024. Un récit qui appartient au genre en pleine expansion de l’éco-fiction, teintée de fantastique, présentant une mystérieuse épidémie et d’étranges phénomènes environnementaux.

Sur une plaine désertique, un enfant avance seul, avec des habits abîmés et pieds nus. Il passe près d’une forêt et semble arrivé vers une ville. L’enfant est pris d’une douleur à la tête. Il s’effondre à terre. La nuit passe et le jour se lève. Une jeune fille arrive. Elle est la narratrice, elle explique qu’elle l’a découvert sur le chemin, là où les champs donnent sur les collines. Elle s’est approchée du corps, l’a touché. Le jeune garçon s’est réveillé, redressé. Surprise, la jeune fille a demandé s’il avait faim, avant de lui tendre un sandwich beurre de cacahuètes et confiture. Lorsqu’elle lui a demandé son nom, il a commencé à regarder autour de lui. Puis, il a pris un bâton et s’est mis à écrire par terre, dans la poussière. Il a formé la lettre K. C’est donc ainsi que la jeune fille a décidé de l’appeler.

Le récit est étrange, découpé efficacement en différentes parties. L’ouvrage de 224 pages semble assez dense, mais se lit facilement, avec une intrigue maîtrisée et plaisante. Une jeune fille disparaît mystérieusement. Des années plus tard, une mystérieuse épidémie frappe les habitants, comme des phénomènes environnementaux étranges. Plusieurs protagonistes sont à suivre, dans cette enquête inquiétante et teintée de fantastique. C’est la sœur jumelle de la jeune fille disparue qui est surtout à suivre. La bande dessinée présente aussi des vies bouleversées par des drames familiaux, dans une petite ville isolée, où chacun traine sa peine. Les éléments se mettent en place tranquillement, des flashbacks permettent d’en apprendre plus sur les personnages et leurs histoires. Le dessin reste rond, plaisant, simple, avec des personnages expressifs, et des teintes choisies.

Shadow Hills est un récit complet, une enquête étrange, des éditions Delcourt. Un album captivant, bien mené et teinté de fantastique, dans lequel une mystérieuse épidémie et d’étranges phénomènes environnementaux touchent la population d’une petite ville isolée.

