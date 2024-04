Le Brutalone – Ed. Kaléidoscope

Le Brutalone est un album jeunesse plein de tendresse, d’Alexandre Lacroix et Jérémy Pailler, paru aux éditions Kaléidoscope, en février 2024. Une histoire touchante, qui présente l’amitié naissante entre un être colossal et un papillon fragile.

Le Brutalone était un être grand et fort, qui vivait seul, fans un grand bois profond. Pour occuper ses journées, il ramassait des troncs d’arbres, pour construire des cabanes et jetait des rochers en travers de la rivière, pour créer des barrages. Son cri puissant résonnait jusqu’au fond des grottes, secouant ainsi les chauves-souris qui s’enfuyaient. Il shootait dans les champignons géants et ne craignait pas les piqûres des orties. Pour les fourmis rouges, cela était pareil, ça lui faisait des guilis ! Mais le Brutalone s’ennuyait un peu. En effet, il restait souvent des heures sans rien faire, à regarder les nuages passer. Il aurait tant aimé avoir un ami…

Le récit présente un être grand, fort, qui fait peur, mais solitaire. En effet, les animaux le craignant, le Brutalone n’a aucun ami. Un fait qui lui pèse et le désespère. Aussi, le jour où il rencontre un papillon majestueux, et que celui-ci lui parle, il décide de l’écouter, pour s’en faire un ami. Il va apprendre et relever des défis, pour devenir délicat et attentionné. Un travail plutôt difficile pour cet être colossal, qui va apprendre la patience et la bienveillance. L’album est touchant, présentant une amitié naissante inattendue, célébrant ainsi la différence. La lecture est plaisante, adaptée aux jeunes lecteurs, pleine de tendresse, et poétique. Le dessin est tout aussi travaillé, avec un trait fin et fluide, détaillé, offrant un univers graphique subtil et beau.

