Nouvelle Chine – Ed. Soleil

Nouvelle Chine est un one shot, de Clarke, paru aux éditions Soleil, dans la collection Quadrants, en mars 2024. Un album qui présente un polar uchronique, qui joue avec la perte de repères, des erreurs de jugement, la manipulation politique, l’espoir d’un avenir meilleur.

Berlin, 16 novembre 1975, un homme va chercher à manger à emporter. Alors qu’il marche, en mangeant, il laisse tomber à terre son repas. Il semble accélérer le pas, pour aller jusqu’à un bâtiment de police et son bureau. Là, Viktor est attendu par un homme, Jörgen. Il est insomniaque, et son boulot le fait de plus en plus chier ! Vingt années au Propagandabüro, à lécher les pompes de chinois, il n’en peut plus. Il traduit les slogans du parti, gère les castings européens pour les photos et les films, surveille les éditons d’un putain de livre rouge… Cela fait longtemps qu’il n’a pas profité d’une nuit correcte. Puis, Jörgen demande à son ami où il en est avec son tueur et son enquête. Viktor explique qu’ils n’ont rien depuis la septième victime, et cela date d’un mois. De plus, il refuse les informateurs de Jörgen…

L’uchronie est intrigante et plutôt bien menée, offrant à découvrir une Europe sous l’emprise du pouvoir communiste chinois. C’est dans cet univers oppressif, que l’inspecteur allemand Viktor Eberhard tente d’enquêter sur une série de meurtres. Alors qu’un huitième meurtre vient d’être commis, il espère arriver avant la police politique chinoise pour avoir le temps de trouver des indices, afin d’avancer dans son enquête. Malheureusement, et une fois de plus, il se retrouve avec pas grand-chose… La bande dessinée est plutôt bien découpée et posée, proposant un monde oppressant. La population est manipulée, entre propagande et soumission des européens, l’occupation chinoise et la politique oppressante. Malgré tout, un infime espoir de rébellion semble arriver… Mais une question reste en suspens autour de l’inspecteur qui ne vit que pour son travail. Le dessin reste caractéristique, en noir et blanc, avec un trait structuré, et des cadrages et découpages efficaces.

Nouvelle Chine est un one shot curieux et intéressant, des éditions Le Lombard. Un polar uchronique, dans lequel l’Europe est sous l’emprise de la Chine, et où l’inspecteur Eberhart va devoir faire la lumière sur une série de meurtres qui s’annonce difficile.

