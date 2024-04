Renata plus rapide que l’éclair ! – Deux nouvelles histoires pour l’héroïne intrépide

Bonne nouvelle, « Renata plus rapide que l’éclair ! » revient avec un nouvel album jeunesse contenant deux nouvelles aventures : « Renata et sa machine à voyager dans le temps » et « Renata, ninja de la nuit ». Notre aventurière préférée ne manque pas d’imagination lorsqu’il s’agit de trouver des activités rythmées et amusantes. Grâce à sa folie contagieuse, les enfants vont beaucoup s’amuser !

Renata est de retour pour de nouvelles aventures

Renata est une héroïne pétillante, drôle et intrépide. Une aventurière qui ne manque pas d’idée pour rythmer ses journées et divertir les lecteurs. Les enfants l’adorent ! Il faut dire qu’elle a plus d’un tour dans son sac lorsqu’il s’agit de se lancer dans des aventures plus folles les unes que les autres. Et on doit cela à son imagination débordante qui lui permet de se retrouver au cœur d’univers farfelus bien loin de son quotidien. Renata donne envie au lecteur de la suivre, elle nous fait rire avec ses histoires extravagantes, ses idées sorties de nulle part et pourtant passionnantes.

« Renata plus rapide que l’éclair ! » est également disponible sur AMAZON.

Renata revient avec deux nouvelles aventures, yesss !

Il nous tardait de découvrir les deux nouvelles aventures de Renata, pressés de voir ce que nous a réservé cette jeune fille au grand cœur. Réponse : de la couleur, de la folie, du rêve, de l’humour, du rythme encore et toujours du rythme. Deux histoires folles en fantaisie, elles sont géniales !

« Renata et sa machine à voyager dans le temps »

L’histoire va embarquer le lecteur grâce aux illustrations pleines de vie. Chaque page déborde de couleurs, en totale cohérence avec l’histoire et ses nombreux rebondissements. Ici, Renata est bien décidée à ne pas s’ennuyer en attendant sa meilleure amie. Ni une ni deux, elle décide de réaliser sa propre machine à voyager dans le temps avec ses outils, et se lance dans l’aventure. Plus rapide que l’éclair, nous retrouvons Renata au temps des dinosaures. Puis, elle se dit que ce serait sympa de découvrir le passé pour participer à sa naissance ou encore faire la connaissance de ses ancêtres.

Cette histoire est en total accord avec la personnalité de Renata qui ne supporte pas de devoir attendre sans rien faire. L’idée de la machine à voyager dans le temps va plaire aux enfants qui seront pressés d’en réaliser une à leur tour. Les illustrations de Pierre-Emmanuel Lyet sont très colorées, fascinantes. Elles apportent du peps à l’histoire, du début jusqu’à la fin. Les bulles intégrées à la narration sont drôles. Tout y est !

« Renata, ninja de la nuit »

Alors que Renata se retrouve chez ses grands-parents, au moment du coucher, elle souhaite laisser la lumière allumée, mais sa grand-mère ne veut pas. Elle a beau insister, rien y faire. Résultat : elle décide de se battre contre les monstres de sa chambre en devenant un ninja. Elle combat toutes ces créatures qui l’embêtent durant son sommeil. Grâce à cela, elle dort sans lumière et paisiblement toute la nuit.

Cette histoire est adorable, elle parlera forcément aux enfants qui craignent de dormir ailleurs que chez eux et sans la lumière allumée. Ils vont donc se laisser porter par l’histoire, et pourquoi pas s’en inspirer pour combattre leurs propres monstres présents dans leur chambre. Ils vont beaucoup d’amuser également, Renata est plus que jamais active dans cette histoire, elle saute partout comme un ninja miniature, un plaisir de suivre ses aventures comme à chaque fois.

Les nouvelles histoires de « Renata plus rapide que l’éclair ! » sont divertissantes ! Elles rejoignent les deux premiers livres, à savoir « Renata sait tout faire » et « Renata petite aventurière » publiés aux Éditions Gallimard Jeunesse.