Le rendez-vous – LE livre pop-up pour les enfants amoureux des chiens

Quelle joie de vous retrouver pour vous présenter le livre jeunesse « Le rendez-vous » publié aux Éditions Les Grandes Personnes. Raconté et illustré par le talentueux duo Anne-Florence Lemasson et Dominique Ehrhard, les enfants vont se retrouver au cœur d’un livre animé dans lequel ils vont faire la rencontre de chiens en relief, au cœur d’une narration riche et rythmée. Il est fa-bu-leux !

« Le rendez-vous » – Un album unique en son genre

Il y a des livres originaux, uniques en leur genre et fascinants. « Le rendez-vous », c’est tout cela à la fois. Ce livre est incroyable visuellement, dès l’ouverture nous avons été saisis par cette mise en scène puissante et réaliste qui décrit tout l’amour que l’on peut ressentir pour nos animaux de compagnie, ici les chiens.

Les auteurs ont effectué un travail fou, le livre est un chef-d’œuvre, sans aucune exagération. Un album animé par des pop-up d’un réalisme fou, qui mettent en scène des maîtres et leurs chiens lors de promenades. Les différents chiens – promenés par des laisses – jaillissent des pages grâce à un lien faisant ressortir chaque animal en question. Grâce à ces laisses donc, les enfants vont participer aux joies de promener chaque chien. Et il y a fort à parier qu’ils aimeront en apprendre un peu plus sur chacun d’entre eux, leur race notamment. Et cela tombe bien, car à la fin du livre, les auteurs ont récapitulé chaque chien croisé lors de la narration par ordre d’apparition avec une jolie photo : Platon le bouledogue, Pipo le saint-bernard, Nitch le colley, Loulou de fox-terrier, etc.

Enfin, en toute fin du livre, ils nous offrent un condensé de beauté, à savoir un panorama que l’on déplie. Composé de quatre encarts animés, chaque maître croisé au fil de la narration se retrouve au Parc des Buissons Fleuris accompagnés de leurs chiens.

Bravo à Anne-Florence Lemasson et Dominique Ehrhard qui grâce à leur imagination débordante offre des livres incroyables depuis 2017. Et parmi ceux que nous avons préféré, il y a « Le cerisier de Grand-père ». N’hésitez pas à découvrir la chronique que nous lui avions consacré ICI.

Mais alors, que raconte l’histoire ?

Elle raconte le plaisir de faire un footing avec la laisse de son chien accroché à la taille, de faire de la planche à roulettes avec un trio de husky (Pops, Jos et Wolf). Il y a aussi ces chiens d’un milieu favorisé en recherche de simplicité, le souvenir d’une carrière prenante au profit de moments plus calmes et rythmés par la sortie de Zap, un golden retriever plein d’entrain. Et il y a Charles-Edouart qui recherche l’amour au grand désespoir de Loulou le fox-terrier qui souffre de lassitude. Sans oublier une nounou de toutous qui promène chaque jour plusieurs chiens même les plus récalcitrants. Et enfin la petite Zoé, haute comme trois pommes, qui peine à ralentir son saint-bernard Pipo. Pour enfin arriver au rendez-vous TANT attendu, au parc des Buissons Fleuris !

N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel des Éditions Les Grandes Personnes pour découvrir les derniers ouvrages publiés, de belles surprises en perspective.