Le cerisier de Grand-Père, aux Éditions Les Grandes Personnes

« Le cerisier de Grand-Père » est un livre animé raconté par Anne-Florence Lemasson et Dominique Ehrhard aux Éditions Les Grandes Personnes. Il fait partie de ces livres qu’il est difficile de quitter des yeux tant l’esthétisme est grandiose.

Mon avis sur “Le cerisier de Grand-Père”

Chaque fois que j’ai un livre des Éditions Les Grandes Personnes entre les mains, j’ai l’impression d’être face à une pièce de collection. « Le cerisier de Grand-Père » a été pensé pour les enfants à partir de 3 ans. En effet, le livre requiert d’être précautionneux pour pouvoir tirer les languettes et voir le livre s’animer.

C’est l’histoire d’un Grand-Père qui observe son cerisier au fil des saisons. Le jeune lecteur va vite se rendre compte qu’ils s’en passent des choses dans cet arbre. Il va observer que de nombreux oiseaux aiment s’y réfugier et s’installer pour faire leurs nids. On les voit évoluer d’une saison à l’autre, profitant des cerises en fleur, devenant elles-mêmes des fruits, laissant place aux feuilles automnales, jusqu’à l’arrivée du grand froid, et l’envol précipité des oiseaux vers d’autres contrées.

Le lecteur va aimer faire voler les oiseaux de branches en branches en tirant sur les languettes. Il verra leurs ailes se déployer, leurs becs s’ouvrir pour déguster des cerises, ou pour nourrir leurs tout-petits. Il participera à des parties de cache-cache derrière les feuilles. Au fil des saisons, il fera la rencontre de jolis papillons virevoltant de gauche à droite. C’est bien simple, le livre vit littéralement sous les mains des petits. Ils vont se laisser porter par l’élégance de la narration que je tiens à saluer. Proche de la poésie narrative, elle embarque le lecteur au sein d’une nature qui réserve de belles surprises.

« Le cerisier de Grand-Père » est un livre pop-up absolument magnifique que les adultes vont aimer avoir entre les mains également.