La robe mythique de Marylin Monroe toujours tendance

Véritable sex-symbol des années 1950, Marylin Monroe est aussi une icône culturelle. L’actrice américaine bénéficie d’ailleurs d’une grande notoriété, même jusqu’à aujourd’hui. À tel point que de nombreuses femmes s’inspirent de sa façon de s’habiller.

Des robes mythiques

Même aujourd’hui, les robes de Maryline Monroe ne cessent d’inspirer les créateurs et autres passionnés de mode. Il est vrai que l’actrice a fait la une des journaux à chacune de ses apparitions. Entre les robes longues, corolles, bustier, moulantes et fourreau, l’actrice a su se montrer sexy et belle à chaque fois. Désormais, les femmes peuvent porter différents types de robes directement inspirées du style de l’actrice et célèbre mannequin d’Hollywood.

Des robes pour toutes les occasions

Il existe de nombreuses occasions pour porter des robes à la façon de Marylin Monroe. Vous pouvez donc opter pour une robe de soirée pin-up, une robe de cérémonie ou encore une robe cocktail. De son côté, la robe pin-up classe reste au top des tendances pour mettre en valeur votre silhouette. Celles qui cherchent à se démarquer peuvent se tourner vers la robe pin-up en dentelle ou dos nu. Dans le cadre d’un mariage, il n’est pas nécessaire de perdre du temps dans les recherches puisque les créateurs proposent même une robe demoiselle d’honneur pin-up ! Bref, les occasions de se mettre en valeur sont nombreuses pour la gent féminine et le style Marylin Monroe répond précisément à ses attentes.

La classe au quotidien

Mais les robes de style Marylin Monroe ne sont pas destinées uniquement pour les grandes occasions ! En effet, vous pouvez porter une robe pin-up pour vous rendre au travail, pour un rendez-vous ou encore un dîner en amoureux. La robe style pin-up multicolore vous permet d’ailleurs d’égayer votre journée tandis que la robe pin-up bustier vous met en valeur pour une sortie en ville ou une fête entre amis.