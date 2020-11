Versipelle – L’intégrale chez Akiléos 

Partagez





Pour ceux qui n’auraient pas été envoutés par la beauté et l’originalité de cette saga fantastique, lors de sa sortie en diptyque, voici votre deuxième chance : l’intégrale de « Versipelle » aux Éditions Akiléos est à paraître en Novembre. Ce conte aux allures Nordique, inspiré de légendes à propos du lycanthropisme, explore de manière fort originale le fameux mythe.

Le résumé :

La peau de « Versipelle »; une peau permettant la transformation de tout être en créature hybride. Ce soir, elle appartiendra à Harding, un jeune marchand avide de pouvoir. Et, pour se l’approprier, il tue le sorcier a qui elle appartient. Le pauvre bougre ne sait pas encore, que le Versipelle possède un pouvoir que seul les « meneurs de loups » et, leur descendance peuvent maîtriser.

Aussi, c’est le début de la descente aux enfers pour Harding. La force magique de la peau du Versipelle lui fait, petit à petit, perdre pied. Dés qu’il revêt la peau maudite, il sème la mort sur son passage, transformé en loup-garou. Un vrai carnage qu’il ne contrôle pas. Puis, lorsqu’il l’enlève, il n’a de cesse d’entendre d’étranges bruits entêtants, des voix … Il sombre.

Mais, Sigurd, fils du sorcier et digne héritier du Versipelle le prend en chasse pour venger la mort de son père. Dans sa quête, il est accompagné de sa meute, et aidé par Randi, la magicienne.

Le point sur Versipelle, L’intégrale :

Une intégrale à la couverture magnifique. Versipelle aux Éditions Akiléos m’avait déjà conquise lors de la sortie des deux premiers tomes. Premièrement, grâce à l’originalité du scénario de Bauthian, qui mêle le mythe du loup garou, aux saveurs vikings, et aux légendes Islandaises. Agrémenté d’un vocabulaire parfois surprenant, qui invite le lecteur à faire des recherches sur les différentes expressions utilisées. D’autre part, grâce à l’aspect esthétique des graphismes très personnel d’Anne Catherine Ott, aux traits fins, expressifs à souhait. Et, ses couleurs donnant une ambiance à la fois inquiétante et terriblement attirante. La cerise sur le gâteau : le sketchbook en fin de lecture, déjà présent lors de la sortie du second tome.

Pour un avis plus détaillé sur les deux tomes sortis précédemment , je vous invite à cliquer sur les liens qui suivent >> TOME 1 TOME 2

Conclusion :

Alors quoi de neuf pour l’intégrale ?? A ma grande déception de fan incontestée des deux premiers tomes, je suis au regret de constater qu’il n’y a aucun bonus en plus … Soit … Le nouveau lecteur se régalera du plaisir de lire la saga d’une traite. Versipelle aux Éditions Akiléos charme quoi qu’il en soit, une nouvelle fois grâce à ses atouts certains.