James Bond – Casino royale

Casino royale rejoint la collection James Bond, des éditions Delcourt, à l’occasion du dernier film, qui devait être sur grand écran, ce mois de novembre 2020. Une adaptation de l’œuvre de Ian Fleming, par Van Jensen, Denis Calero et Chris O’Hhalloran.

En France, à Royale-les-eaux, au casino royale, une partie de poker se joue. L’odeur de fumée et de sueur du casino, à trois heures du matin, finit par être écœurante. James bond commence à ressentir la fatigue à s’abattre brusquement sur lui. A l’écoute de son corps et de son esprit, comme toujours, James Bond connaissait ses limites et agissait toujours en conséquence. Il évitait ainsi les erreurs que pourrait lui causer l’épuisement et le manque de concentration. Alors qu’il s’imagine la réunion matinale du comité de direction du casino, il pense à l’idée intrigante de dévaliser le casino. A la caisse, il met à l’abri, derrière le comptoir, des billets, des plaques et un pistolet colt de calibre 45. Puis, en sortant, il pense à Le Chiffre qui ne pourrait jamais tenter de cambrioler le casino, respire enfin l’air frais, pour penser à autre chose. Si quelqu’un avait visité sa chambre depuis qu’il était parti pour dîner…

Le comics de 144 pages, est assez dense et très découpé, avec beaucoup de chapitres courts, offrant une lecture très rythmée et assez plaisante. L’adaptation est assez fidèle et plaira aux plus grands fans, avec un héros que l’espionnage, les armes, l’alcool, les voitures et bien évidemment les femmes façonnent. Le scénario est maîtrisé, tout comme le personnage, assez cynique, presque détestable et pourtant brillant. La bande dessinée offre une ambiance pesante, un bon travail au niveau de la narration, collant au plus près de l’œuvre originale. Une mission pour l’agent 007, qui a pour objectif de faire tomber Le Chiffre, l’un des plus terribles agents de la sinistre organisation soviétique SMERSH, dans un casino… Le dessin est particulier, avec un trait strict, parfois maladroit, mais assez plaisant et avec une mise en couleur jouant avec le contraste.

Casino royale est un nouveau comics des éditions Delcourt, qui propose une adaptation assez fidèle au roman d’origine, un roman graphique intrigant et captivant, bien mené et découpé, qui révèle le vrai James Bond, l’agent 007.