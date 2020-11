Carglass® est un expert lorsqu’il s’agit de réparer et de changer les pare-brises. Que le problème consiste d’une petite fissure dans le verre ou d’un dommage plus grave, nos spécialistes en vitres de voiture vous apporteront leur grande expertise et feront de votre satisfaction leur priorité absolue. Mais ce n’est sans doute pas la première fois que vous entendez ce discours sur la réparation des pare-brises. Peut-être même que tout cela vous amène à vous interroger sur l’importance de cette vitre et suscite en vous la question suivante: a-t-elle vraiment un rôle majeur ? Chez Carglass®, nous privilégions vos besoins. Pour cela, nous avons conçu cet article afin de vous fournir des explications sur l’intérêt du pare-vent ainsi que sur ce qui le rend essentiel à la protection de tout véhicule.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire le texte suivant !

Quel est le rôle du pare-brise ? :

Il est évident qu’avoir des pneus de qualité, un rétroviseur en bon état ainsi que des airbags contribue à la sécurité de votre voiture.

Cela dit, la plupart des gens ont tendance à oublier que le pare-brise vous tient également à l’écart du danger.

Effectivement, la vitre du devant de votre voiture vous protège de différents risques et éventuelles menaces. Voici une liste de ses nombreuses fonctions :

– Le pare-brise vous donne une vue dégagée de la route quelles que soient les conditions extérieures: il éloigne les précipitations, tels que la pluie et la neige qui peuvent brouiller votre vision ainsi que les insectes et autres formes de débris.

– Il vous débarrasse des projectiles qui peuvent atterrir sur votre verre et l’endommager. Ces derniers peuvent entraîner la rupture ou la fissuration de votre pare-brise, vous exposant ainsi à de graves risques.

– En cas d’impact ou de choc, le pare-brise renforce le châssis de la voiture et augmente sa résistance.

Réparation de pare-brise: comment ça marche ?

Un éclat sur le pare-brise non entretenu ou négligé peut entraîner des dégâts plus importants. Il peut s’agrandir avec le temps et même provoquer des fissures. Ces dernières peuvent notamment être le résultat d’un changement soudain de température ou même de vibrations résultant du frottement des pneus sur la route lorsque vous conduisez.

Si vous remarquez alors quelque chose d’inhabituel, il est conseillé d’agir avant qu’il ne soit trop tard. Pour éviter le développement de fissures, vous pouvez contacter un spécialiste Carglass® dès le moindre soupçon. Nos experts vous fourniront des renseignements et vous aviseront sur la meilleure manière d’opérer en fonction de l’étendue du problème.

Une fois le pare-brise analysé, votre expert choisira l’une de deux solutions.

Carglass® évite à tout prix de remplacer l’ensemble du pare-brise :

Si l’impact en question n’est pas plus grand qu’une pièce de 2€, n’est pas situé dans le champ visuel du conducteur, est localisé à 2 centimètres du détecteur de pluie et à pas moins de 5 centimètres du bord du vitrage, la réparation peut être effectuée.

Si aucune de ces conditions ne s’applique, le spécialiste n’aura plus qu’une seule option: celle du remplacement.

Il est aussi important de noter que tout dégât dans le champ de vision du conducteur aboutira à une contre-visite au contrôle technique.

