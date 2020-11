Histoires de la Bible – Esther reine malgré elle

Esther reine malgré elle est un roman de la collection Histoires de la Bible, parue aux éditions Nathan, en août 2020. Un ouvrage de Susie Morgenstern et Marie-Thérèse Davidson, qui présente un personnage féminin lumineux et positif, qui ne cesse d’évoluer.

C’est jour de fête au palais du Grand Roi. Cela fait même plusieurs jours que les réjouissances durent. C’est la troisième année de règne du roi Assuérus qui est célébrée. Tous ont été réunis sur invitation ou sur ordre, les gouverneurs et la noblesse, car c’est l’occasion pour le roi de remercier et de régaler ses fidèles, mais aussi d’étaler son faste et ses richesses, et de rappeler ainsi sa puissance. Non loin de là, dans le quartier juif de Suse, les jeunes filles viennent de finir leurs corvées. Elles vont se prélasser dehors. Un moment de grâce et de douceur, pour les jeunes filles, en attendant que les hommes reviennent du travail…

Esther est une jeune orpheline juive, qui vit à Suse, avec son oncle. Sa grande beauté est remarquée par le roi qui cherche une nouvelle femme pour son harem. Alors qu’elle voulait y réchapper, elle va avoir un tout autre destin… Le récit est assez fluide, plutôt bien découpé, avec plusieurs chapitres, permettant une lecture plus aisée pour les jeunes lecteurs dès 12 ans. C’est un personnage féminin qui est à découvrir ici, assez forte, courageuse, lumineuse et positive, qui va cacher ses origines, pour se rapprocher du roi, tenter de sauver son peuple et voir peut-être se venger… A la fin de l’ouvrage, un dossier documentaire, permet aux enfants d’en apprendre un peu plus, pour les plus curieux.

Esther reine malgré elle est un roman de la collection Histoires de la Bible, des éditions Nathan. Un ouvrage aussi passionnant qu’intéressant, pour découvrir des personnages forts, comme ce personnage féminin lumineux et positif.