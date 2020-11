Yves Rocher – Les calendriers de l’Avent beauté 2020

Pour cette année 2020, Yves Rocher, marque française de produits de soins et de beauté, présente un jardin magique, avec deux calendriers de l’Avent, l’un pour patienter jusqu’à Noël et l’autre de Noël au nouvel an. Un coffret un brin changeant, à l’esprit féérique et regorgeant de belles surprises.

Yves Rocher, botaniste, récoltant, fabricant et détaillant, propose depuis 1959, des produits de soins et de beauté, issus de la cosmétique végétale. Aujourd’hui encore la marque française présente un joli jardin, pour les fêtes, qui regorge de merveilles et de vie. Un univers féérique qui se compose de trois collections, à retrouver, entre autres, dans le calendrier de l’Avent, avec les Baies de minuit, les Pommes d’hiver et le Karité magique.

Mais pour patienter jusqu’à Noël, il y a le calendrier de l’Avent, qui se présente, cette année, sous la forme d’une maison, sans en être réellement une. Un coffret coloré, brillant et pétillant, qui s’ouvre sur le devant, laissant ainsi apparaitre les petites boîtes, que l’on aime tant découvrir et ouvrir. Le design est un peu changeant et cela fait plaisir, les couleurs sont modernes, offrant de beaux contrastes avec la couleur de fond qui est foncée et toutes les couleurs des fleurs, plantes et animaux, plutôt flashy, presque fluo. Quelques touches de doré viennent agrémenter les illustrations, offrant la teinte féérique.

La découverte débute avec la première petite boîte qui cache un tube de Gommage granité éclat, de 30ml, à l’Anthémis bio. Un gommage pour le visage, à la texture onctueuse et granitée, qui exfolie la peau tout en douceur. Le grain de peau est ainsi lissé, réveillant son éclat naturel, plus lumineux.

La boîte numéro deux est plus grande et dévoile un premier produit de soins d’une des trois collections de Noël. Un bain douche Pommes d’hiver, dans un flacon de 50ml, un format voyage, qui offre un parfum un peu acidulé. Un gel avec une base lavante d’origine naturelle, qui nettoie la peau en douceur et la parfume délicatement.

La troisième boîte est également grande et renferme un flacon de 5ml d’eau micellaire Sensitive camomille. Une eau fraîche et douce, pour les peaux sensibles, qui nettoie efficacement le maquillage et les impuretés, tout en apaisant l’épiderme.

Dans la quatrième boîte, un peu plus petite, se cache un tube de gel nettoyant ultra-fraîcheur Hydra Végétal. A appliquer matin et soir, sur visage humide, le gel libère des impuretés et traces de maquillage, tout en douceur, pour une peau nette et fraîche.

De nouveau, dans une grande boîte, la numéro cinq, se trouve un flacon de 50ml, de vinaigre de rinçage Brillance. Un produit à essayer et à découvrir, avec une formule à la framboise, offre un parfum gourmand et fruité, à appliquer sur le cuir chevelu. Le vinaigre élimine le calcaire déposé sur la fibre capillaire, permettant ainsi de retrouver brillance et éclat naturelles à la chevelure.

La sixième boîte est petite et contient un petit crayon Khôl, enrichi en huile de Ricin. Il souligne et sublime le regard, dès la première application, avec sa texture glissante et douce.

La septième boîte est originale, elle est triangulaire, car provient de la pente du toit de la de petite maison Yves Rocher. Elle présente un flacon de 50ml de bain douche relaxant Magnolia thé blanc, qui propose un moment de douceur et de relaxation, laissant une peau nettoyée en douceur et légèrement parfumée.

Dans la huitième boîte se cache un petit flacon de 4ml d’eau de parfum Plein soleil, qui offre un voyage olfactif. Une fragrance, chaleureuse et envoûtante, qui invite à découvrir les splendeurs de l’Orient, avec des touches de fleurs d’Ylang, de Santal et de Cardamone.

Dans la neuvième boîte se trouve un petit tube de 7ml de gel crème hydratation Non-stop 48h Hydra Végétal. Une texture légère et fluide qui permet de pénétrer rapidement dans l’épiderme, pour hydratée rapidement et en continue la peau, qui se retrouve repulpée et fraîche.

Juste au-dessus, la dixième boîte renferme un flacon de vernis Go Green, de5ml. La teinte 10, rose hortensia, assez douce et plaisante. Un vernis à ongles avec des solvants biosourcés, pour savoir se faire plaisir, tout en restant engagée pour la planète. La couleur reste maximum et la brillance parfaite.

Un gommage Scrub est à découvrir dans la onzième boîte, un gommage végétal, pour toutes les peaux, dans un tube de 30ml. Un soin gommant fondant, qui est enrichi en poudre de noyaux d’abricot, pour exfolier la peau et après rinçage, la retrouver régénérée.

Dans une autre grande boîte, la numéro douze, se trouve un masque gelée purifiant, un flacon de 30ml. Un masque à appliquer deux fois par semaine, en couche fine sur le visage, qui permet d’éliminer les impuretés, de purifier la peau, avec une texture gelée fraiche, à la menthe poivrée bio.

La treizième boîte, toujours une grande, cache un shampooing crème Nutrition, pour cheveux secs, dans un flacon de 50ml. Une formule à l’huile d’avocat, qui lave en douceur et apporte au cheveu les éléments nutritifs essentiels pour son équilibre, offrant ainsi une chevelure plus forte, plus belle et plus brillante.

Dans la quatorzième boîte, en forme de triangle, se trouve un flacon de 50ml de bain douche, de la collection de Noël, Baies de minuit. Un bain douche parfumée, délicat et sucrée, qui laisse la peau douce et soyeuse, doucement parfumée, avec une note de fraîcheur.

Toujours dans la collection de Noël Baies de minuit, la quinzième petite boîte renferme un baume à lèvre nourrissant, enrichi au beurre de karité et huile d’olive. Il s’applique facilement et apporte un confort rapide, en laissant les lèvres délicatement parfumées.

La seizième boîte est une grande et présente un baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. Un tube de 30ml, de douche surgras, à la texture riche, qui soulage la peau des tiraillements, offrant un soin bienfaisant, ainsi qu’une peau réconfortée et nourrie.

Dans la dix-septième boîte, il y a un tube de 30ml de crème pour les mains, à l’argan et à la rose. La crème est onctueuse, elle pénètre facilement dans la peau, permettant ainsi d’avoir des mains douces, hydratées et doucement parfumées.

Un mascara Sexy Pulp, volume extrême, de 10ml, est à découvrir dans la dix-huitième boîte. Un produit de beauté qui offre un volume noir extrême, pour intensifier le regard, cil après cil, grâce à une brosse qui épouse parfaitement la frange. Les pigments enrobent et gainent chaque cil, pour un volume parfait.

La dix-neuvième boîte renferme un tube de 7ml de crème verte correctrice. Une crème qui hydrate et unifie la peau, notamment grâce à sa couleur verte surprenante, qui neutralise les rougeurs. Les peaux sensibles sont renforcées, et moins réactives aux picotements et échauffements.

Une deuxième eau de parfum est à découvrir, dans la vingtième boîte du calendrier de l’Avent. Un petit flacon de 4ml, qui renferme une fragrance captivante et sensuelle. Des notes gourmandes de vanille et de cacao, offre un parfum subtil.

Dans la vingt et unième boîte se cache un tube de 30ml de lait réhydratant, à la pulpe d’Aloe Vera. A appliquer quotidiennement sur le corps, le lait est onctueux, il laisse une peau hydratée, qui retrouve sa souplesse.

La boîte numéro vingt-deux dévoile un baume botanique universel, dans un tube de 30ml. Un soin réparateur, à la texture fondante, qui ne nécessite pas de rinçage, qui nourrit et répare les cheveux, leur apportant douceur, brillance et légèreté.

La vingt-troisième boîte renferme un nouveau vernis à ongles Go Green, de la teinte 15, cerise noire. Un flacon de 5ml, de cette formule engagée, qui offre une belle tenue et une couvrance parfaite.

Enfin, on termine avec la dernière et vingt-quatrième boîte, qui dissimule un Grand rouge mat, un rouge à lèvres mat, dans la teinte 156, rouge flamboyant. La texture est agréable, le rouge à lèvres est confortable, offrant une couleur intense, mat, qui ne dessèche pas. Un instant beauté, qui sublimera les fêtes!

Sur les côtés de toutes les boîtes se trouvent quelques indications, informations, pour deviner ou découvrir ce qui se cache, précisant ainsi certaine formule et bienfait. Les numéros sont dorés et l’univers toujours aussi féérique, avec la faune et la flore du calendrier à retrouver sur chacune des boîtes.

Le calendrier de l’Avent Yves Rocher est très complet, permettant de prendre soin de soi, ou des autres, s’il est offert, invitant à entrer dans un jardin magique, qui révèle chaque jour un secret beauté à découvrir ou redécouvrir, car il y a dix nouveautés de l’année à retrouver dans ce joli coffret.

Innovation : Yves Rocher propose un calendrier du nouvel an, un coffret adorable, avec sept jours, entre Noël et le premier de l’an, sept cases et sept produits de maquillage, pour se préparer. En effet, la magie perdure, avec une nouvelle surprise à découvrir chaque jour, afin de composer une routine beauté, avec vernis à ongles Go Green, fard à paupières, crayon Khôl, blush, mascara, enlumineur et rouge à lèvres. Une boîte astucieuse, qui se déplie, pour former une belle fleur. Une idée cadeau beauté qui pourrait plaire et tout à fait trouver sa place au pied du sapin, avec d’autres coffrets beauté Yves Rocher.

