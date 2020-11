Tropiques Toxiques : Une enquête de Jessica Oublié – Éditions Steinkis 

Partagez





Les Éditions Steinkis soulèvent avec le titre « Tropiques Toxiques », bien des questions sur la gestion de la production de bananes entre 1972 et 1993, dans les Antilles. Réglementations ignorées. Environnement pollué pour des années encore. Une BD en one shot, qui rappelle au combien, pour l’économie, il est facile, d’oublier la notion d’humanité et d’écologie. Parue le 22 Octobre 2020, une enquête bien renseignée, pour savoir où et comment tout a commencé … et envisager des alternatives.

Le décor :

22 Novembre 1992 … Le tarmak de l’Aéroport international du Lamentin est complètement bloqué par des manifestants. Les professionnels de la banane : ouvriers, planteurs Antillais, sont tous soudés et bien décidés à sauver leur « gagne pain ». La concurrence est devenue compliquée sur les ventes de bananes. N’étant pas réglementée, le marché français préfère importer le produit d’autres pays, au lieu de se servir sur place.

Après cette paralysie totale du marché et du tourisme, grâce à l’intervention de la « paysannerie » Antillaise, une concertation des grands pontes réussit à débloquer l’impasse. Dorénavant, il faut privilégier La banane Française.

Février 2018 : Jessica Oublié est de retour sur son île natale, La Guadeloupe pour travailler au CHU. Lors du repas avec sa famille, les discussions vont bon train. Mais, lorsque son grand frère allume la radio, elles se retrouvent axées sur LE sujet du moment dans les médias. La contamination par un pesticide largement utilisé pendant des années sur les Terres. Le sol est contaminé et 95% de la population aussi …

Jessica décide de mener des investigations sur ce produit : le chlordécone, et de présenter toutes ses recherches sous forme de BD !!

Le point sur Tropiques Toxiques :

Un nouveau scandale social, sanitaire, et environnemental dont Jessica Oublié s’approprie la primeur avec un scénario sous forme d’investigation ! Tropiques Toxiques aux Éditions Steinkis dénonce, par le biais d’une enquête rondement menée, soutenue par des scientifiques et bien renseignée, l’intoxication d’une terre, d’un peuple. De toute la faune et la flore qui entourent les îles. Une pollution pourtant invisible à l’oeil nu. Seulement détectable au niveau biologique, avec des effets plus que nocifs.

L’autrice n’en est pas à sa première enquête, puisqu’elle avait déjà publié en 2017, « Peyi en nou », une oeuvre dénonçant les méfaits du BUMIDON, cette organisation chargée de « subtiliser » des enfants des îles pour repeupler des terres abandonnés en France …

Avec Tropiques toxiques,

elle « balance » une nouvelle fois, les ravages d’une société qui s’approprie tout aux dépends de la vie. Tout cela sous couvert des administrations, des politiciens, pour l’économie …. Mais aussi, le cheminement complet : de l’invention de cette molécule, en passant par la production, la vente. L’Etat de contamination dans les différents pays. Les alternatives plus naturelles pour éviter cette intoxication des sols et des humains.

Enfin, elle donne également une dimension mondiale à ce genre de problème, avec des notions telles que : « colonisation », pays poubelles, discrimination sociale … Il faut lire ce « pavé » de 240 pages, pour comprendre les injustices humanitaires et écologiques Mondiale.

Je n’ai presque plus de « place » pour vous dire à quel point les graphismes de Nicola Gobbi sont complets et réalistes. Et comme la mise en couleurs de Kathrine Avraam met en avant chaque endroit où Jessica Oublié passe pour ses investigations. Quelques photographies, de Vinciane Lebrun, viennent également se glisser au milieu des illustrations pour parfaire ce reportage et nous rappeler à quel point tout cela est réel.

Conclusion :

Décidément, les Antilles pourtant françaises, ne sont jamais épargnées. Après « Piments Zoizos », dont je vous ai parlé plus tôt, Tropiques Toxiques aux Éditions Steinkis, nous ouvre une fois de plus les yeux sur un autre scandale. Environnemental, sanitaire, mais aussi social. Les lecteurs se sensibilisent ainsi à des problèmes mondiaux afin d’avoir une position plus éclairée sur leur avenir et celui de la planète. La question étant, est ce que ce genre d’ouvrage parviendra à « électrochoquer » la populace et lui faire prendre conscience de se battre pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ??? A réfléchir …