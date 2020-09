300 anecdotes de tournage – le cinéma comme vous ne l’avez jamais vu

300 anecdotes de tournage est un ouvrage des éditions Hugo & Cie, de Philippe Lombard, paru en septembre 2020. Un livre qui livre des caprices de stars, des moments de grâce et bien plus encore, dans les coulisses de films cultes.

Le jour où Bud Spencer rencontre Terence Hill… C’est en 1967 que l’ancien champion de natation italien Carlo Pedersoli se voit proposer un rôle dans un western spaghetti. Le film est intitulé Dieu pardonne, pas moi. Alors qu’il ne répond pas forcément correctement à certaines questions, il est malgré tout engagé. Pour faire mieux, ils sont obligés de lui demander un pseudonyme, il choisira donc Spencer, en hommage à Spencer Tracy et Bud à cause de la bière américaine Budweiser. Il devient donc Bud Spencer ! Son partenaire pour le film se casse le pied, la veille du premier jour de tournage. Impossible de tourner avec lui ! On va finir par repérer, à Rome, sur le tournage d’un petit western comique Mario Girotti, un bel acteur blond aux yeux bleus, qui deviendra Terence Hill. Le duo fonctionnera tellement bien que les tournages vont s’enchaîner et qu’ils vont tourner ensemble 17 films !

Ainsi de suite, au fil des pages, le livre dévoile toutes sortes d’anecdotes de tournage, entre rencontres, caprices, grosses boulettes, coups durs et pleins d’autres choses encore, pour découvrir l’envers du décor. La magie du 7ème art se dévoile un peu plus dans cet ouvrage plutôt simple, mais efficace, car il est vraiment plaisant de découvrir ces petits moments, offrant aussi des informations incroyables et drôles. Des anecdotes qui plairont aux cinéphiles passionnés, présentant ainsi de grands films, tout comme de grands acteurs et grandes actrices, réalisateurs, producteurs, techniciens… Un bel hommage au cinéma français et international, qui plonge réellement les lecteurs au cœur des tournages, des anecdotes derrière le décor ou à la recherche d’un titre ou toute autre chose. Les situations ne sont jamais les mêmes et les informations variées, amusantes, loufoques, incroyables et renversantes, pour voir autrement ce monde parfois si mystérieux.

300 anecdotes de tournage est un livre passionnant, paru aux éditions Hugo & Cie, dans la collection Hugo Image. Un ouvrage qui propose de découvrir l’envers du décor d’un tournage de cinéma, entre producteurs fous, réalisateurs sous pression, vedettes ingérables…