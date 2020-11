Femmes – Et nos pensées au fil du temps – Éditions La Boîte à Bulles

Partagez





Alors que l’on continue à vivre dans une société où la gent féminine « rame » encore pour faire sa place, les Éditions La Boîte à Bulles nous offrent un fabuleux portrait intimiste avec “Femmes”. Une parenthèse poétique dédiée à la féminité, à la vie et au temps qui passe. Artistique, touchante, présentée en one shot. À découvrir depuis le 4 Novembre, disponible en “click and collect”.

Le décor : Une citation de Joan Dinion / « Pouvais-je découvrir mes pensées, sinon en rêvant ou en écrivant »

L’oeuvre s’ouvre sur la naissance de Pilar, et de ses souvenirs de ce moment. Ses peurs aussi. La peur de disparaitre, la peur d’exister, de devenir, de grandir … Le ventre et les seins de sa mère. La narratrice développe de cette façon toute sa vie, comme un ruisseau qui coule à travers le temps et l’espace. Tout en exprimant ses pensées les plus intimes. Métaphorisant le texte et les sublimes aquarelles que le livre présente. Pilar grandit, apprend, pense qu’elle comprend le cheminement de sa vie ; se fourvoit quelque fois, comme toutes les femmes du Monde.

Ainsi se déroule cette oeuvre réflexive, conjecturale. Ces pensées penchées sur le papier blanc, aussi naïves et poétiques, de la naissance de Pilar, aux raisonnements éparpillés au fil du temps … illuminées par des aquarelles aussi fondantes, que des souvenirs …

Le point sur “Femmes” :

Femmes aux Éditions La Boîte à Bulles, est une véritable oeuvre d’art, teintée d’onirisme et de métaphore. Le lecteur voyage entre introspection dans les pensées intimes féminines, grâce à des phrases courtes qui résonnent intensément au coeur même de chacun/es. Et un questionnement philosophique sur l’essence même de la vie et du temps qui passe. L’autrice, Paulina Silva, nous offre une vie en pâture. Car, comparé à la poésie et à la beauté de ses graphismes et des textes de Véronique Massenot, nous sommes rendus au rang animal !!!

Elle expose un grand sujet récurrent, celui de la compréhension de l’existence. Comprendre que nous ne sommes que des passagers sur Terre, en questionnement perpétuel et stérile, spectateurs infinis de nos vies. Tout, dans cette oeuvre retentit dans notre être : les pensées de Pilar sont nos pensées, à chacun et chacune. Elles s’envolent avec le temps, qui les parsèment et nous empêchent de donner une finalité à notre recherche sur l’essence de notre vie !

Conclusion :

Un chef d’œuvre graphiquement merveilleux, aux Éditions La Boîte à Bulles, avec des aquarelles transposant le récit dans de véritables tableaux vivants. Femmes, et nos pensées au fil du temps n’est pas une BD ordinaire. Même si en la refermant, le lecteur/trice ne connait toujours pas le secret de la vie et du temps qui passe, elle met un peu de grâce et de poésie au service de la philosophie et de l’introspection !!! Une tendre prise de conscience douce amère !