Science & Vie, des magazines pour nos enfants

Science & Vie Junior et Science & Vie Découvertes sont deux publications Reworld Media, leader français des médias thématiques. Pour les enfants à partir et 11 ans et pour les plus jeunes, à partir de 7 ans, les deux magazines invitent les plus curieux à découvrir des articles variés et éducatifs, entre rigueur et humour.

Des magazines mensuels, pour répondre à la curiosité des enfants, pour découvrir la vie, les sciences et tout un monde merveilleux, étrange et spectaculaire. Science & Vie Junior est adapté aux adolescents qui aiment apprendre et comprendre. Le magazine présente différentes thématiques, pour s’ouvrir à tout, avec un sommaire bien complet, avec ce qu’il y a de neuf, de l’étrange, des questions et des réponses et quelques expériences et informations. Le tout est entrecoupé des quelques planches de bande dessinée pour le plaisir !

C’est avec de belles photographies et illustrations, que sont accompagnés les différents articles rédigés de manière fluide, pour une lecture adaptée et plaisante. Le magazine présente un peu tout ce qui se passe dans le monde, avec des découvertes scientifiques, de l’exploration de l’univers, la reconnaissance de nouvelles technologies. Sont à retrouver aussi, des articles sur les animaux, l’archéologie, et bien évidemment l’environnement, pour sensibiliser les enfants à la sauvegarde de la planète, écosystème fragile et en péril.

Le magazine Science & Vie Découvertes est adapté pour les plus jeunes enfants, à partir de 7 ans. Là aussi, on découvre un sommaire bien rempli, avec de l’actualité, de l’exploration et des défis. Des planches de bandes dessinées sont à découvrir, de temps en temps, amusantes et plaisantes. Là encore, les sujets sont divers et variés l’allant de l’espace à un opéra vert, tout en passant par un microrobot. Les animaux sont également très présents, à travers différents articles, tout comme l’écologie, le patrimoine ou encore la culture. Plusieurs jeux, activités et défis viennent aussi agrémenter le magazine.

Pour les enfants les plus curieux, les magazines Science & Vie, viennent apporter des connaissances, des questions, des réponses, sur le monde, l’environnement, les animaux, mais aussi l’espace, à travers des articles adaptés, intéressants, d’actualité. Les magazines apportent aussi un peu d’humour, avec quelques planches de bandes dessinées, des faits incroyables et des activités et défis incroyables.

