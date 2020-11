La Tomate, Un livre d’Ingela P. Arrhenius aux Éditions Marcel et Joachim

Il y a quelques années, les enfants boudaient les fruits et légumes. Aujourd’hui, ils sont curieux d’en apprendre davantage à leur sujet. Ingela P. Arrhenius a eu l’idée de sortir la collection « Ma Petite Épicerie » composée de 3 livres sur le thème de la nourriture. J’ai eu l’occasion de découvrir « La Tomate », et je dois dire que j’ai été séduite par son contenu instructif et gourmand.

« La Tomate » un livre à croquer aux Éditions Marcel et Joachim

« La Tomate » est un livre-objet absolument adorable. Il propose aux enfants d’en savoir plus ce fruit rouge, frais et juteux. Mais alors, à quoi ressemblent les tomates ? Quand et comment se plantent-elles ? Comment font-elles pour pousser ? Quand est-il possible de les récolter ? Quelles sont les différentes variétés ? Pourquoi sont-elles de tailles et formes différentes ? Sans oublier les diverses façons de les consommer ; crues ou cuites, en soupe, en sauce, sur une pizza ou encore à l’apéritif.

De quoi répondre aux éventuelles interrogations que pourrait avoir le lecteur sur ce fruit rond et coloré qui fait partie de son quotidien.

Le livre en forme de tomate est robuste, facile à manipuler. Le petit aura l’impression d’avoir une tomate entre les mains et de rentrer dans son petit monde. Et au passage, de lui donner envie de la déguster en la rendant plus attrayante. Les quelques personnages mis en scène ont des bouilles attachantes. Les couleurs sont vives, attrayantes. On retrouve bien la touche d’Arrhenius, cette douce folie représentative des Éditions Marcel et Joachim que j’apprécie tout particulièrement.

Les enfants à partir de 1 an vont aimer découvrir cette nouvelle collection. Ils auront aussi la possibilité de feuilleter les livres « Le lait » et « Le miel ». Et pour l’achat de 2 livres, une planche de stickers est offerte par les Éditions Marcel et Joachim. De quoi créer leur propre épicerie à la maison !