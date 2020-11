Et nous danserons sous les flocons est un nouveau roman de Clarisse Sabard, paru aux éditions Charleston, en octobre 2020. Un véritable roman de Noël, qui entraine facilement le lecteur dans des secrets de famille et rencontres de générations.

Juin 2019, Valentine est invitée par son mari au restaurant. Elle pensait que cela était pour fêter leur anniversaire de mariage. Mais apparemment ses intuitions n’étaient pas les plus brillantes ce jour-là. Elle trouvait pourtant que tous les signes étaient prometteurs et tous réunis pour l’induire en erreur. Philippe avait choisi leur restaurant préféré, ils étaient à trois jours avant leur anniversaire ! Avant de choisir les plats, Valentine avait commandé deux coupes de champagne, annonçant que seize années de mariage ça se fêtait ! Philippe parut se troubler un instant, mais Valentine pensait que c’était l’émotion. Après quelques instants, et dans l’incompréhension de part et d’autre, Philippe annonça d’une manière assez directe qu’il avait rencontré quelqu’un d’autre et qu’il la quitte.

Le roman est touchant et passionnant, présentant Valentine, institutrice, qui se voit, du jour au lendemain, seule avec son fils adolescent. Une rupture qu’elle ne soupçonnait pas, et avec laquelle il va falloir apprendre à vivre, pour refaire sa vie et se recentrer sur soi-même. Après des années d’absence, elle retour dans le village de son enfance. Des secrets de famille, des souvenirs et des rencontres vont rythmer le retour de Valentine à Vallenot, présentant ainsi un récit bien découpé et captivant. Une comédie de Noël, pleine de souvenirs, de mélancolie, mais aussi de rires et de rencontres, qui vont bousculer la vie. Une romance pleine de douceur, à découvrir au coin du feu, parfait pour patienter jusqu’à Noël.

Et nous danserons sous les flocons est un nouveau roman de Clarisse Sabard, paru aux éditions Charleston, qui propose un véritable roman de Noël, entre souvenirs, secrets de famille, rencontres, amours, enfants, vie, choix, bonheurs…