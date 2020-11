Les aventures d’Agathabaga la sorcière ! Tome 3 – Éditions Lito        

L’album « Les aventures d’Agathabaga la sorcière ! » est de retour dans un Tome 3 aux Éditions Lito pour notre plus grand plaisir. Arthur Ténor et Valérie Michaut reviennent plus inspirés que jamais, autour de 7 aventures rocambolesques joyeusement menées par Agathabaga elle-même !

7 nouvelles aventures pour notre sorcière préférée

Les enfants à partir de 6 ans vont adorer plonger dans l’univers animé de la sorcière Agathabaga. Ils vont en prendre plein les yeux, car l’album regorge de dessins.

Toutes les pages sont illustrées de manière à ce que le lecteur se sente en plein de cœur de l’histoire. Même si nous imaginons bien qu’il préfère être en dehors du livre dans certaines situations. Chaudrons magiques dont il se dégage des odeurs nauséabondes, des compagnons cocasses, tels que le crapaud, l’araignée, les mouches ou encore l’asticot, sans oublier les verrues sur le nez et autres soucis d’hygiène. Mais c’est justement tout cela qui fait le charme de notre sorcière adorée. Elle est… Unique en son genre !

Dans ce nouveau tome, les aventures d’Agathabaga sont des étapes importantes de sa vie. Elle commence par fêter son anniversaire autour d’un gâteau assez inédit, soit une montagne de « douceurs » plus ragoûtantes les unes que les autres. Elle rencontre finalement une fée au détour d’une promenade qui la rend belle, plus belle de jour en jour… Jusqu’à ce que la sorcière décide de la retrouver pour redevenir vilaine. Mieux encore, Agathabaga va devenir maman l’espace de quelques jours, et elle n’est pas prête d’oublier. Elle fera sa première télé, accompagnée de l’animateur Jean-Pierre Toubaud. Et finalement, elle tombera… Amoureuse ! De qui ? Tout ce que l’on peut vous dire, c’est qu’ils vont très bien ensemble !

« Les aventures d’Agathabaga la sorcière ! » Tome 3 ne manque pas d’humour et transporte le lecteur dans un univers à part, un peu comme son héroïne finalement…