The Lapins Crétins – Toqués !

Toqués ! est le treizième tome de la série humoristique The Lapins Crétins, des éditions Glénat. Une bande dessinée de Thitaume et Thomas Priou, parue en octobre 2020, autour du temps de la cuisine, de la gastronomie, pour tenter des expériences culinaires…

Un lapin crétin porte une toque et un tablier. Dans la cuisine, il apporte un plateau de fruits et légumes, vers le mixeur. Avec l’aide de sa main, il pousse tous les fruits et légumes dans le bol du mixeur. Avant d’appuyer sur le bouton, le lapin crétin réfléchit ! Il pense que s’il allume, sa mixture peut lui arriver sur la figure. Alors, il pense au couvercle ! Il trouve le couvercle par terre. Il le prend et l’utilise comme un bouclier en allumant le mixeur. La mixture finit par éclabousser par tout, mais pas sur lui !

Un lapin crétin passe devant un restaurant étoilé. Il observe et part rapidement en courant. Il revient, peu de temps après, habillé d’une combinaison spatiale !

Ainsi de suite, plus ou moins sur le thème de la cuisine et de la gastronomie, les lapins crétins nous régalent de leur bêtise ! Il faut dire qu’ils ne manquent jamais d’audace, ni de courage et encore moins d’idées pour s’amuser et nous amuser. Les gags s’enchainent donc, la plupart du temps en une planche, qui reste simple et plutôt efficace. L’humour absurde est toujours présent, avec un brin de curiosité, des délires, des situations improbables, avec ces personnages déjantés et attachants. Quelques guests stars sont à retrouver dans cet album amusant avec, entre autres, Captain Biceps, Philippe Etchebest… Les lapins crétins mettent le souk dans les cuisines et dans les plats, et ailleurs, ne manquant jamais d’imagination pour nous amuser ! Le dessin est toujours simple, rond, expressif et efficace, présentant un univers coloré et plaisant.

Toqués ! est le treizième tome de The Lapins Crétins, une bande dessinée des éditions Glénat, présentant ces lapins blancs déjantés dans de nouvelles péripéties culinaires, entre autres, autour de gags délirants et des expériences étonnantes.