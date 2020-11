Nathan – Le lundi uniquement !

Le lundi uniquement ! est un livre de Claire Pisarra et Aurélie Guillerey, paru aux éditions Nathan, en septembre 2020. Un album illustré qui présente une héroïne malicieuse qui partage, avec les jeunes lecteurs, ses rêves complètement fous.

Une jeune fille, narratrice de son histoire, explique que quand elle sera grande, elle sera présidente, mais cela le lundi uniquement. Elle portera un cartable avec de très gros dossiers et rencontrera des personnes importantes. Elle décide aussi qu’il y aura des coquillettes au beurre, au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner, et pour tout le monde ! Elle pourra faire des courbettes et des sourires et la reine du pays voisin viendra la voir, pour lui offrir un maillot de bain. Elle pourra lui présenter ses parents, qui offriront, quant à eux, un joli grille-pain, sur un coussin. Quand elle sera grande, elle sera testeuse de toboggans, mais le mardi uniquement !

Le récit est pétillant et plein de surprises, avec une héroïne malicieuse aux rêves loufoques, qui font méditer. L’album est plein de douceur et d’humour, avec cette petite fille qui ne manque pas d’imagination, pour s’imaginer son avenir de grande personne. D’ailleurs, une semaine ne semble pas suffire, pour pouvoir réaliser tout ce qu’elle aimerait entreprendre. Le récit est pétillant, plein de bonne humeur et d’inspiration, avec cette jeune fille qui rêve en grand et n’a peur de rien. La lecture est rythmée, très plaisante, avec des répétitions et une narration positive, invitant à la rêverie, tout en s’amusant. Le dessin est tout aussi pétillant, avec la mise en situation de ces rêves incroyables. Le trait est fin, fluide, présentant une petite fille expressive et un univers coloré.

Le lundi uniquement ! est un album plein de bonne humeur et plein d’humour, paru aux éditions Nathan, qui présente une petite fille malicieuse, qui partage ses rêves les plus fous, sa vie d’adulte et ses envies de découvrir le monde, les métiers…