Petits poèmes pour TOI et MOI – Milja Praagman

Publié aux Éditions Gallimard Jeunesse, « Petits poèmes pour TOI et MOI » propose aux enfants de découvrir de délicieuses poésies, aussi drôles qu’attendrissantes. Leur point commun ? La douceur qui se dégage de chaque vers et illustration, un travail mené d’une main de maître par Milja Praagman.

« Petits poèmes pour TOI et MOI » – Transmettre le goût de la poésie

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, il est tout à fait possible de transmettre le goût à la poésie aux enfants dès leur plus jeune âge. Grâce aux ouvrages tels que « Petits poèmes pour TOI et MOI » ils vont découvrir la magie chantante des vers. Le rythme des phrases également, un peu comme un mantra, une discipline vivante. La poésie participera à développer leur imagination et pourquoi pas la mettre à contribution en créant leurs propres poèmes lorsqu’ils seront plus grands.

Avec « Petits poèmes pour TOI et MOI » l’autrice n’aura aucun mal à intéresser les enfants. Les illustrations qui accompagnent chaque poésie vont les embarquer dans un monde imaginaire fascinant. Tout a été pensé avec justesse, et l’idée d’utiliser des animaux comme acteurs principaux des poèmes narrés est ingénieuse également. Petite parenthèse, le livre est traduit du néerlandais par Emmanuelle Tardif.

Notre avis sur le livre

« Petits poèmes pour TOI et MOI » ne passera pas inaperçu au rayon littérature jeunesse. Sa couverture est superbe, elle est la représentation même de ce lien entre « toi et moi », ce lien précieux que partagent la famille et les amis. Et en parcourant la quatrième de couverture, on comprend que les poèmes vont parler de sentiments, et de ce que les enfants vivent et observent au quotidien.

Le contenu – une vingtaine de poèmes – est attrayant. Il n’aura aucun mal à intéresser le jeune lecteur dès les premières pages. En effet, le premier poème leur parlera forcément étant donné qu’il décrit ce lien fort entre un enfant et son papa. Cet amour non-quantifiable et infini. Le livre est rythmé par la représentation de nombreux duos, des pingouins, des chouettes, des hippopotames, des coccinelles, des ours polaires, des singes, des oies, etc. Les illustrations rythment chaque poème grâce aux expressions du visage de chaque animal. Cela permet aux enfants d’avoir un indice sur les sujets abordés, et ils sont nombreux : l’amour pour ses parents et ses grands-parents, la joie d’avoir un petit frère ou une petite sœur, l’amitié bien sûr, mais aussi la timidité, la tristesse, le courage, etc.

« Petits poèmes TOI et MOI » est un livre jeunesse que nous conseillons en lecture du soir car il est rythmé par de douces sonorités, un peu comme une berceuse finalement. Notre préféré : « Petit aimant – Pour moi, tu es un petit aimant… Et ça me fait tout chaud en dedans d’être là, si près de toi ».