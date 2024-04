18e édition du Festival Nuits Carrées d’Antibes du 27 au 29 juin

Le Festival Nuits Carrées d’Antibes fêtera sa 18e édition du 27 au 29 juin sur l’Esplanade du Pré des Pêcheurs, au pied des remparts et face au port Vauban. Chaque année, cet événement est très attendu car il ouvre la saison des festivals d’été de la Côte d’Azur. La programmation de cette nouvelle édition vient d’être dévoilée. Comme les années précédentes, elle s’annonce éclectique, faisant la part belle aussi bien au rap, à la musique électronique et à la chanson française.

Le programme

Jeudi 27 juin : c’est le rappeur Kaaris qui ouvrira cette nouvelle édition. Après ses concerts à l’Accor Arena, il créera l’événement à Antibes où ses très nombreux fans l’attendent de pied ferme. Il sera précédé de la rappeuse Meryl, que les Azuréens ont pu applaudir l’été dernier au Festival Crossover. Avant elle, il y aura le Niçois Le Môme qui se fait une place de plus en plus grande dans le milieu musical. On a pu l’entendre en janvier à Cannes lors du Midem+ et il a assuré la première partie de MC Solaar à Aix.

Vendredi 28 juin : une soirée éclectique pour bien démarrer le week-end. La chanteuse Ouidad, récemment installée sur la Côte d’Azur sera la première sur scène ce soir-là. Elle sera suivie de Pomme, qui, après son passage au Palais des Festivals de Cannes en mars dernier, viendra présenter les deux parties de son quatrième album, “Saisons”. Un concert placé sous le signe de l’émotion et de la sensibilité, qui s’annonce comme l’un des moments les plus forts de cette édition 2024. Dans un tout autre registre, pour terminer la soirée, la musique électronique de Kavinsky résonnera dans l’Esplanade du Pré des Pêcheurs. Depuis le succès de “Nightcall”, la bande originale du film “Drive” avec Ryan Gosling, chacune de ses prestations sur scène est très attendue.

Samedi 29 juin : le rap sera de retour pour cette dernière soirée. Tif, qui chante aussi bien en français qu’en arabe, sera le premier sur scène. Il sera suivi de Franglish, puis de Leto à 23h30.

A noter qu’en ouverture de chaque soirée et à chaque changement de plateau, EEC Loops assurera des sets oscillant entre hip-hop, Baile funk, Afro et Dancehall.

Pour plus de renseignements sur la programmation et pour réserver : www.nuitscarrees.com