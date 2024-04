La Peur : anatomie d’un mensonge

Partagez





Irène, mère au foyer, trompe son mari, Fritz, avocat pénal. Un soir, une femme l’interpelle à la sortie de chez son amant. Elle prétend être la petite amie de ce dernier, interdit à Irène de revenir le voir et lui réclame de l’argent en échange de son silence. Dès lors, Irène vit dans la hantise que son mari apprenne sa liaison et s’enferme dans le mensonge.



Les lumières du théâtre sont encore allumées quand le couple fait son entrée. Une scène de petit-déjeuner à laquelle nous assistons d’un point de vue extérieur, au-delà des murs, par le prisme d’une fenêtre qui obstrue le son. Cette ouverture n’est pas un simple artifice pour casser le 4ème mur, elle place implicitement le spectateur en observateur. Et chaque détail compte. Irène et Fritz semblent enfermés dans une cage dorée. Le degré de minutie de la mise en scène d’Élodie Menant est donné. Le piège s’est refermé sur le spectateur et La Peur va l’envahir.

La culpabilité qui ronge Irène se déploie tels des tentacules insidieux. Le décor mouvant accentue l’horreur psychologique et donne de la chaire à sa détresse psychologique. Tout est déformé par La Peur. On est happé dans sa descente aux enfers. Au point de douter de ce que l’on voit. La paranoïa s’immisce dans notre esprit. Irène perd pied et nous embrassons sa démence. Hélène Degy est bouleversante de justesse.

La Peur est une expérience théâtrale magnifique, car maîtrisée du début à la fin. Un suspens hitchcockien cauchemardesque, jamais démonstratif. Et cette parfaite retenue a le visage de Aliocha Itovich. Sous les traits d’un mari cocu désemparé à la colère punitive. Le Diable est dans les détails. Et quand le tableau d’ensemble se révèle d’aussi grandes qualités, on ne peut que saluer la douce folie qui nous a emportés.

La Peur

La Scala Paris, jusqu’au 10 mai.