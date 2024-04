Chicorée – Une patte dans le plâtre

Chicorée, héroïne de la collection Moucheron, des éditions L’école des loisirs, arrive avec un premier titre Une patte dans le plâtre, paru en février 2024. Un petit roman jeunesse, de Claire Lebourg et Mickaël Jourdan, qui présente un écureuil et ses amis.

Chicorée est un écureuil, qui est tombée dans la cheminée. Depuis, elle a un gros plâtre au bras et reste au lit. Alors ses amis viennent lui rendre visite, ainsi elle se sent un peu moins seule. Elle remercie Pivert de lui tenir compagnie et de discuter avec elle. Chicorée remercie également Matou de lui apporter des fleurs. Carpe, quant à elle emprunte des livres à la bibliothèque, pour raconter des histoires à tous ses amis. Tout le monde écoute attentivement ! Chicorée veut aussi remercier Moquette qui vient prendre de ses nouvelles, au lieu de s’amuser à faire un puzzle. Cloporte, quant à lui, vient faire un brin de ménage…

Le récit, adapté aux jeunes lecteurs qui débutent, présente trois parties à suivre. Le roman jeunesse ainsi découpé, permettra aux enfants de lire à leur rythme. Chicorée, un écureuil, s’est blessée et reste à la maison, avec un plâtre à la patte. Heureusement, elle peut compter sur ses amis, qui viennent lui rendre visite l’occuper et faire un brin de ménage. Le récit se veut simple et doux, proposant des thèmes universels, comme l’amitié, l’entraide et la solidarité. En effet, l’héroïne semble pouvoir compter sur ses amis et les remercie. En échange, elle tentera aussi de leur rendre visite et de les aider. Le texte est accompagné de quelques illustrations, au trait fin et plaisant, doucement coloré.

Une patte dans le plâtre est un premier titre de Chicorée, qui vient compléter la collection Moucheron, des éditions L’école des loisirs. Un roman jeunesse, pour les enfants qui commencent à lire tout seul, proposant une histoire découpée, simple et plaisante.

