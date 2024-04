Pain, croûtons & Cie – Ed. Larousse

Pain, croûtons & Cie est un ouvrage culinaire, de la collection Dis, on mage quoi ce soir ?, des éditions Larousse, paru en février 2024. Un livre d’Amandine Bernardi, qui propose de retrouver une cinquantaine de recettes, avec cinq ingrédients et à réaliser en trois étapes maximum.

Le livre débute avec un sommaire très complet. Il présente des recettes à base de viandes, poissons, veggie et des desserts. Ensuite, une double page présente la mise en page, des recettes, pour s’y retrouver plus facilement, en un coup d’œil. L’ouvrage propose d’éviter la panne d’inspiration culinaire, sans pour autant se lancer dans des recettes compliquées et ultra-chronophages. Avec du pain ou des croûtons, quelques ingrédients de base du frigo et des placards, en une quinzaine de minutes, un plat peut être préparé ! Voici la promesse de ce livre, qui invite à déguster des plats gourmands et équilibrés, pour régaler toute la famille.

Les recettes sont très visuelles, avec la liste des ingrédients principaux en photographies. Cela permet de voir rapidement si tout le nécessaire se trouve dans le frigo et placard. Le nombre de parts, ainsi que les temps de préparation et de cuisson restent bien notifiés. Cela permet de vérifier son temps libre, avant de manger. La partie consacrée aux étapes à suivre, pour la réalisation des recettes, reste courte, offrant entre deux et cinq parties. Des photographies alléchantes complètes l’ouvrage culinaire, permettant de bien présenter. Les recettes présentent des classiques et des plats plus originaux. Il y en a pour tous les goûts, entre viande, poisson, veggie et même dessert ! Un index vient compléter l’ouvrage, pour retrouver plus facilement les recettes, selon les ingrédients.

Pain, croûtons & Cie est un livre culinaire, de la collection Dis, on mange quoi ce soir ?, des éditions Larousse. Une invitation à confectionner des recettes rapides, avec quelques ingrédients, pour surprendre, changer du quotidien, tout en restant équilibré et sain.

