Danse avec les girafes – Ed. Usborne

Danse avec les girafes est un livre jeunesse sonore original, de Sam Taplin et Ana Larranaga, paru aux éditions Usborne, en juillet 2023. Un livre solide, aux pages cartonnées, qui invite les jeunes lecteurs à actionner des puces sonores, pour écouter et bouger au rythme des musiques.

Dès la couverture, les enfants sont invités à actionner la première puce sonore, qui offre une musique plutôt rythmée. Il est expliqué qu’il faut appuyer sur les pages et se joindre à la danse. Ainsi, la première double page présente une scène amusante, où des girafes dansent et se balancent ! Les enfants sont invités à les rejoindre… Aussi, il faut appuyer sur le bouton et se balancer de gauche à droite ! La deuxième double page félicite les bambins qui dansent maintenant comme les girafes ! Mais il est temps de passer à autre chose, et de trotter sur place, avec les zèbres…

Le livre est original, invitant les enfants à découvrir différemment quelques animaux de la savane. L’ouvrage propose surtout aux jeunes lecteurs de se mouvoir, de bouger différemment aux sons de la musique. Des gestes simples pour apprendre à bouger, reproduire des mouvements et s’initier à la danse. Le texte est adapté, simple, lui aussi, expliquant les mouvements à reproduire. Il est également interactif, invitant les enfants à participer à ces différentes danses. La motricité globale et la coordination des gestes sont ainsi travaillées, à travers cet ouvrage original. A la fin, une grande chorégraphie invite à reprendre tous ces gestes… Le dessin reste plaisant et amusant, avec ces animaux qui se dandinent, dans cet univers coloré.

Danse avec les girafes est un livre sonore original, des éditions Usborne. Un ouvrage qui propose de manière attrayante et amusante, de se mouvoir, de danser, de répéter des gestes simples, de coordonner des parties de son corps…

