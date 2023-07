Kamasutra – Une manga des éditions Soleil manga

Kamasutra est une adaptation, pour la première fois en manga, du traité sur l’amour charnel de l’Inde ancienne. Un ouvrage, pour public averti, de Vatsyayana et Variety Artworks, paru en juin 2023, qui propose de suivre deux jeunes femmes qui suivent l’initiation au Kamasutra de leur professeure de danse.

Au cours de danse, la professeure explique qu’il faut ressentir le mouvement avec ses hanches. Puis, elle félicite ses danseuses, expliquant également, qu’il ne faut pas négliger non plus les bras et les jambes. La professeure interpelle Ari. Elle lui demande ce qui se passe, parce que la jeune fille est toute rouge ! Ari explique que ce n’est rien. Elle trouve seulement que sa professeure danse si bien, qu’elle était sous le charme… La professeure remercie, mais rappelle à son élève qu’il ne faut pas se contenter de la regarder, car son élève, elle aussi, un jour devra danser face à un public ! Puis, la danse reprend, au rythme de la musique. Tout en dansant Ari pense malgré tout que sa professeure est belle…

Le manga est assez intéressant, venant présenter aux lecteurs et aux jeunes héroïnes du livre, le Kamasutra. Le traité de l’amour est un manuel des usages amoureux, transmis depuis plusieurs milliers d’années, et cela jusqu’à nos jours. Mais il est bien plus encore qu’un livre qui présente différentes positions érotiques, pour faire l’amour. En effet, il est ici expliqué, via cette histoire et cette présentation pour une professeure à ses élèves, qu’il s’agit aussi de rituel, de plaisir, d’envie, de séduction, d’anatomie… Le récit est plaisant, plutôt bien découpé et facile à lire, malgré, parfois, le texte un peu trop dense. Le dessin, quant à lui, est somptueux, avec un trait un peu rond, très doux.

Kamasutra est un ouvrage particulier, pour public averti, qui vient présenter une adaptation intéressante. Une adaptation, des éditions Soleil manga, qui propose de revoir le traité de l’amour charnel de l’Inde ancienne à travers l’initiation de deux jeunes femmes, par leur professeure.

