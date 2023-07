Deuxième édition du Neon Festival à Nice du 28 au 30 juillet

Après une première édition en 2022 qui a offert un line up monstrueux et surtout un événement festif et dynamique, le Neon Festival est de retour pour une deuxième édition et durera cette année trois jours, pour le plus grand plaisir des fans de musique électronique. Rendez-vous donc du 28 au 30 juillet au Théâtre de Verdure de Nice !

Dix-huit Djs du 28 au 30 juillet sur la scène du Théâtre de Verdure

Pour cette deuxième édition, le line up verra 18 DJs se succéder sur la scène du Théâtre de Verdure, parmi lesquels Showtek, Blasterjaxx, Boris Way ou encore Watermat, Sound of Legend, Maeva Carter ! Sans oublier les 4 DJs de la scène azuréenne, gagnants du Tremplin.

Cette année encore, foods trucks, photo booth, stands de make-up attendront le public. Au programme : trois jours de fête, de musique et de détente au Théâtre de Verdure, sur la Promenade des Anglais, à deux pas de la mer.

INFOS PRATIQUES

Horaires : Ouverture des portes à 15h30

Début des concerts : 17h

Tarif : Regular 35€ – Festival cashless

Réservations en points de vente habituels et sur www.neonfestival.com