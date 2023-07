PLOUF dans l’eau ! – Ed. Glénat jeunesse

PLOUF dans l’eau est un livre animé, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2023. Un album cartonné, solide, qui présente une histoire amusante et rafraîchissante, qui propose de suivre Côtelette et ses amis, pour une sortie à la piscine !

Aujourd’hui Côtelette trépigne, car il va à la piscine ! L’agneau prépare soigneusement ses affaires. Son ami Loulou lui suggère de ne pas oublier sa bouée. Aussi, il accourt vers Côtelette, pour la lui donner. L’agneau regarde dans son armoire, ce dont il aurait besoin d’autre… Une roue, à actionner, permet de faire défiler plusieurs éléments, invitant les enfants à participer et aider Côtelette. Un peu plus tard, Côtelette est au bord de la piscine, prêt à se baigner. L’eau est fraîche, bleue et scintille. Mais l’agneau se demande où sont passés ses copains ! Derrière un buisson, on peut apercevoir quelque chose de curieux. Et lorsqu’une tirette est actionnée, ses amis apparaissent !

Le récit est simple, frais et pétillant, invitant à vivre un après-midi estival entre amis, à jouer dans l’eau rafraîchissante. Le livre se veut aussi interactif, avec les jeunes lecteurs qui participent, en activant les différentes animations. Côtelette part à la piscine, retrouver ses amis et s’amuser, une aventure du quotidien plutôt simple, mais qui parle aux enfants. Le texte est simple, plaisant, avec quelques dialogues, pour rendre vivant le récit. Les animations, dès la couverture sont variées, plaisantes, apportant une belle dynamique à la lecture et à la découverte. Elles invitent également les plus petits à travailler la motricité fine. Le dessin est très doux, agréable, tout comme les tendres couleurs.

PLOUF dans l’eau ! est un livre animé, des éditions Glénat, plein de tendresse et rafraîchissant. Une histoire simple, dans laquelle les enfants peuvent se retrouver, et interactive, car ils participent à faire bouger des éléments et à répondre à certaines questions.

