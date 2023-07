Virginie Grimaldi – Découvrez son dernier roman « Une belle vie »

Publié aux Éditions Flammarion, Virginie Grimaldi fait un retour remarqué avec son délicieux roman « Une belle vie ». Un livre qui raconte les liens fraternels, la résilience et l’acceptation, au travers des retrouvailles de deux sœurs – Emma et Agathe – qui ne manquent pas d’humour, et pourtant…

« Une belle vie » – Quelques mots sur l’histoire

Dans « Une belle vie » nous faisons la connaissance de deux sœurs, Emma et Agathe, que tout oppose en apparence. Agathe, la plus jeune, semble avoir une confiance en elle démesurée, et donne l’impression de se moquer de tout. Emma, qui s’est occupée de sa sœur durant toute leur enfance, s’est isolée plusieurs années, lorsqu’elle décide de lui donner RDV dans la maison de leur grand-mère qui vient de décéder. Agathe accepte, décontenancée par ces futures retrouvailles. Les sœurs Delorme vont donc vivre côte à côte au cœur d’une maison remplie de souvenirs, bons ou mauvais, puissants dans tous les cas.

Mais alors, que va-t-il se passer durant cette semaine ? Est-ce que les deux sœurs vont réussir à communiquer ? Quelles sont ces choses qui ont fait qu’Emma a eu besoin de s’éloigner durant 5 années ? Vont-elles réussir à recréer ce lien si fort du passé ?

« Une belle vie » est le genre de livre qui se lit d’une traite. Virginie Grimaldi a réussi à me happer dès les premières pages. Il faut dire que j’ai de suite eu un fort attachement pour Emma, la fille aînée. Grâce à elle, j’ai été projetée dans mes années lycée avec tendresse. J’ai clairement eu l’impression de me retrouver en immersion dans les années 90/2000 à feuilleter un « Starclub », à écouter Nirvana et les Spice Girls (pourquoi choisir ?), à regarder les meilleures séries à la télé (Berverly Hills) et à porter des fringues ringardes, à commencer par ces joggings Adidas aux pressions sur les côtés… Cela vaut le détour !

Un livre fort en émotion !

Le livre fait tantôt rire, tantôt pleurer. Il faut dire que ces deux sœurs ne manquent pas d’humour, elles n’ont pas la langue dans leur poche et (presque) aucun filtre. Ce qui rend quelques scènes hilarantes. Et pourtant, l’émotion est palpable du début jusqu’à la fin. Ces retrouvailles compliquées et incomprises après 5 ans d’absence, les non-dits, les secrets, la non-compréhension et la colère ont une place de choix ici. Et bien sûr ce passé commun perçu différemment par l’une et l’autre. Ce sujet m’a bouleversée ayant moi-même vécu ce genre de situation, de vouloir protéger le plus jeune en oubliant de me protéger moi-même.

Un secret bien caché…

J’ai très vite compris pourquoi Emma (l’aînée) avait besoin de retrouver sa sœur… Mais jusqu’au bout, j’ai fait taire cette petite voix, et je me suis laissée porter par l’histoire. Et j’ai bien fait, la fin est forte en émotion, elle rappelle à quel point ces deux sœurs sont connectées malgré l’absence, connectées par une histoire commune perçue différemment par l’une et l’autre. Et quelle histoire ! On a pour habitude de dire que ce que l’on a vécu dans le passé fait ce que l’on est aujourd’hui, et ici, cela prend tout son sens.

Une narration qui parle du passé que l’on préfère oublier et du futur que l’on essaie de construire



Il faut savoir que le livre est construit de façon double, comme une double narration, avec le « hier » et le « maintenant ». Ce qui permet de découvrir toutes ces choses que les sœurs ont vécues et qui définissent leur histoire présente, et ce besoin de retrouvailles. Des violences notamment, psychologiques et physiques, des humiliations forcément, et le besoin pour Emma de s’en protéger avant d’en succomber…

« Une belle vie » est un roman qui vaut le détour. Avec cette histoire de fratrie, bercée par les non-dits, Virginie Grimaldi nous invite à comprendre qu’une même histoire, quelle que soit sa dureté, peut être perçue de façon différente pour ceux qui l’ont vécu. Mais qu’un lien d’amour peut aussi aider à surmonter ce que l’on pensait mort à jamais…