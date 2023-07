Plumes de cœur éditions présente Le Royaume de Séraphin, un album jeunesse écrit par Mélodie Ducoeur et magnifiquement illustré par Mangoo. Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité des réflexions de l’auteure sur le deuil et la mort, déjà abordées dans son recueil “Nos étoiles du Ciel”, un guide poétique pour surmonter la perte.

Au cœur de cet album, nous faisons la connaissance de Timéo, le petit frère de Loïc. Pourtant, Loïc n’a jamais pu rencontrer Timéo, car ce dernier “s’est envolé dans le ciel”.

Où Timéo a-t-il bien pu aller ?

Nous découvrons alors l’existence d’un monde féérique : le royaume de Séraphin. Timéo y est arrivé et y fait une découverte extraordinaire : comme tous les enfants de ce royaume, il possède un super pouvoir, un pouvoir magique. Titouan est capable de faire naître des animaux sur Terre, tandis que Tiphanie peut faire pousser des fleurs. Quant à Timéo, son pouvoir unique consiste à faire naître des bébés humains.

Au fil des saisons, de petits miracles se produisent, donnant lieu à de merveilleuses aventures. Mais le point d’orgue de l’histoire réside dans le cadeau que Timéo réserve à sa famille, un cadeau d’une importance capitale. Mais chut ! Nous ne dévoilerons rien, laissant le plaisir de la découverte aux lecteurs.

Mélodie Ducoeur, une plume de douceur

Mélodie Ducoeur aborde avec une grande délicatesse et tendresse le thème douloureux de la perte d’un enfant. En imaginant le royaume de Séraphin, l’auteure nous transporte dans un univers imaginaire empreint de bien-être et de réconfort. Cet album magnifique permet d’aborder sereinement et ouvertement le dialogue avec les jeunes lecteurs âgés de 3 à 10 ans sur un sujet qui suscite souvent la crainte et la tristesse.

Le Royaume de Séraphin est bien plus qu’un simple conte pour enfants. Il offre une porte d’entrée vers l’acceptation et la compréhension des émotions liées à la perte d’un être cher. Grâce à ses illustrations captivantes et à son récit touchant, cet album constitue un outil précieux pour aider les enfants à exprimer leurs sentiments et à célébrer la vie, même dans les moments les plus difficiles. Cet album est aussi adapté en roman pour adolescent et en roman classique.

En conclusion, Le Royaume de Séraphin est un petit bijou littéraire qui trouvera sa place dans toutes les bibliothèques destinées aux jeunes lecteurs. Mélodie Ducoeur et Mangoo nous offrent un récit empreint de poésie et d’espoir, permettant à chacun de sourire à la vie, même au cœur des épreuves. Une lecture incontournable pour tous ceux qui souhaitent aborder avec sensibilité les sujets délicats de la perte et du deuil.