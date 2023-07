Lilou la licorne – Des amis merveilleux

Des amis merveilleux est un nouvel album de Lilou la licorne, des éditions Gründ, paru fin mai 2023. Un livre de Lilou Macé et Marie-Rose Boisson, qui présente une nouvelle petite aventure pour la licorne, qui va chercher conseils auprès de ses amis.

La petite licorne adore galoper dans les sous-bois, sauter dans les ruisseaux, observer les libellules, ainsi que compter les lutins cachés sous les champignons. Elle les compte en s’écriant avec joie ! Mais la petite licorne n’était pas toujours heureuse. Lilou n’aime pas se lever tôt, se laver la crinière, ou encore s’ennuyer les jours de pluie. Alors, il lui arrive parfois d’être triste et même en colère. Comme lorsque l’arc-en-ciel disparaît, qu’elle fait un cauchemar de dragons, ou encore qu’elle se dispute avec la petite fille. Dans ces moments-là la petite licorne ressent beaucoup de frustration.

Le récit est plein de tendresse et de questionnements, quant aux sentiments et émotions de la petite licorne. En effet, celle-ci a besoin de se sentir estimé et reconnue par ses amis. Aussi, pour prendre confiance en elle, elle n’hésite pas à aller les voir, pour les demander quelques conseils. Elle se rend compte qu’elle apporte, elle aussi à sa façon, à ses amis… L’album parle aux jeunes lecteurs qui se reconnaîtront dans les qualités ou défauts de chacun. Ainsi, ils se rassurent les uns les autres, découvrant la force de leur amitié. Le texte est rythmé, avec quelques répétitions, offrant un récit plaisant à découvrir et plein de tendresse et de bienveillance. Le dessin reste toujours aussi doux, avec un trait fluide et fin, de beaux personnages expressifs, dans un univers aux couleurs tendres.

Des amis merveilleux est un nouvel album de la collection Lilou la licorne, des éditions Gründ. Un bel ouvrage, pleine de tendresse et de bienveillance, entre doutes, conseils et réconforts, auprès de ses amis à l’écoute, qui possèdent chacun plein de qualités.

