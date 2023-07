Auprès des animaux – Le quotidien des parcs animaliers est un docu-BD, des éditions Petit à petit, paru en juin 2023. Un ouvrage collectif, qui propose de découvrir différemment les parcs animaliers, entre anecdotes passionnantes, témoignages et histoires vécues.

Avant de découvrir la vie dans les zoo, les lecteurs sont invités à découvrir de quand datent les premiers parcs. Un brin d’histoire qui permet de comprendre le but de ces structures, ainsi que les animaux qui les peuplent. La sauvegarde des espèces est au cœur des rôles des parcs animaliers, qui permettent aussi d’éveiller, d’éduquer, de rechercher… Ensuite, un sommaire très complet permet de retrouver différentes questions qui vont trouver réponse, mais aussi différents parcs animaliers en France. Des histoires différentes, immersives, dessinées par plusieurs dessinateurs, offrant un ouvrage très plaisant et dynamique. Enfin, une introduction suggère qu’une visite, dans un zoo, suscite de nombreuses questions. Des sujets de plus ou moins grandes importances, auxquels le docu-BD veut répondre…

Chaque partie pose donc une question, trouve une réponse et offre quelques planches de BD, qui viennent mettre en scène tout cela. Le zoo dans lequel a lieu l’action du récit, trouve également quelques informations complémentaires. L’ouvrage invite à pénétrer dans les coulisses des parcs animaliers de France. Une visite pas comme les autres, entre informations, questionnements, soins… Les différents métiers autour des parcs animaliers, les animaux, leurs provenances, leurs besoins, leur sauvegarde, beaucoup de choses sont abordées, proposant de répondre à une multitude de questions. L’ouvrage est plaisant, ludique et informatif. Il reste intéressant à découvrir, permettant aussi de découvrir une trentaine de parcs animaliers en France.

Auprès des animaux – Le quotidien des parcs animaliers est un Docu-BD curieux et intéressant, des éditions Petit à petit. Un ouvrage très complet, ludique et documenté. Il vient présenter ces parcs animaliers, une trentaine d’établissements en France, ainsi que des témoignages, des faits réels, des anecdotes…

Lien Amazon